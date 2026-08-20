San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús: «Actúa como si todo dependiera de ti; confía como si todo dependiera de Dios»

Hay frases que se desploman con el peso de los siglos y otras que, por el contrario, parecen flotar, desafiando el paso del tiempo con una vigencia casi insolente. Atribuirle todo el rigor metodológico a una sola sentencia sobre la acción y la fe resulta, a primera vista, un ejercicio de reduccionismo histórico. Sin embargo, cuando uno rasca la superficie de la espiritualidad religiosa, comprende que esa tensión entre la absoluta responsabilidad humana y la entrega incondicional no es un simple eslogan devoto. Es el motor íntimo que movió a un antiguo hidalgo de Azpeitia a transformar radicalmente el rumbo de su vida tras una bala de cañón en Pamplona.

La frase más famosa

La famosa máxima que sintetiza el pragmatismo místico de Ignacio de Loyola, esa invitación a bregar como si el resultado dependiera enteramente del esfuerzo propio, pero descansando al mismo tiempo en una providencia ajena al control personal, resume bien el método. No hablamos de pasividad contemplativa. El fundador de la Compañía de Jesús entendía la oración no como un refugio frente al mundo, sino como el taller donde se afilaba la voluntad para la intemperie cotidiana. Para él, la pasividad cobarde disfrazada de abandono espiritual equivalía prácticamente a una falta de honradez existencial.

Esa exigencia de rigor práctico impregnó cada rincón del sistema educativo y misional que los jesuitas exportaron por el planeta. Lejos de confiarlo todo a la inspiración divina o al azar de los acontecimientos, los primeros miembros de la orden estructuraron un sistema de discernimiento milimétrico.

Cada decisión se sopesaba, se medía, se argumentaba en cuadernos de notas y reuniones colegiadas. La gracia operaba, sí, pero exigía que el terreno previo estuviera arado con sudor, estrategia y disciplina militar. Esa combinación de mística encendida y cálculo casi administrativo define una forma muy particular de entender el compromiso con la realidad.

La práctica y el pragmatismo

Al adentrarse en los textos normativos de la orden, como las Constituciones escritas por el propio Loyola, sorprende la ausencia total de retórica innecesaria. No hay en ellos espacio para el éxtasis desbocado o el desprecio de las realidades tangibles. Al contrario, rezuman un pragmatismo total. Se legisla sobre cómo gestionar hospitales, cómo redactar cartas de navegación pedagógica o cómo dialogar con interlocutores de credos radicalmente opuestos sin renunciar a los propios principios. La santidad, bajo esta óptica, se desplaza del desierto ermitaño a las oficinas, a las aulas universitarias y a las encrucijadas políticas más ásperas del viejo continente.

El debate interior

Esa mirada exigente sobre el propio rendimiento genera inevitablemente un pulso interior muy intenso. Quien asume que la responsabilidad recae sobre sus hombros experimenta el vértigo del fracaso. Si el proyecto naufraga, el peso de la culpa amenaza con aplastar la conciencia. Es ahí donde otra parte del pensamiento de Ignacio actúa como un contrapeso salvavidas. Confiar como si todo dependiera de una fuerza superior no exime de la tarea; libera, en cambio, de la arrogancia de creerse el dueño absoluto del destino. El esfuerzo pertenece al hombre; el fruto, al misterio.

La trayectoria de la Compañía

Observar la trayectoria histórica de la Compañía es comprobar cómo esa tensión dialéctica dio frutos extraordinarios y, al mismo tiempo, conflictos colosales. Desde la fundación de colegios repartidos por Europa hasta las misiones en tierras americanas y asiáticas, pasando por las audaces incursiones intelectuales en la corte imperial de Pekín, los jesuitas demostraron una flexibilidad táctica asombrosa.

Adaptarse a las lenguas locales, vestir las sedas de los mandarines o aprender astronomía náutica no suponía una traición a los votos, sino el cumplimiento exacto de aquella premisa: usar todos los recursos humanos disponibles con la máxima competencia técnica posible.

Calma y juicio para actuar

Lejos del misticismo desordenado de algunos contemporáneos suyos, el vasco exigía claridad de juicio. Su famosa recomendación de no hacer mudanza en tiempos de desolación responde a esa misma lógica de estratega curtido en mil batallas: cuando la tormenta emocional golpea con fuerza, el navegante no cambia las velas de manera impulsiva, sino que se aferra al rumbo fijado en las horas de calma luminosa. Esa madurez psicológica, intuida siglos antes de que naciera la psicología moderna, convierte sus escritos en una guía de resistencia ante la adversidad.

A modo de conclusión…

La figura de Ignacio, moldeada entre los destellos del Renacimiento y las urgencias de la Contrarreforma, sigue interrogando al observador contemporáneo, sea cual sea su trasfondo ideológico o religioso. En una época habitada por la prisa, la autoayuda de usar y tirar y la tentación constante del atajo digital, la propuesta ignaciana recupera la densidad del esfuerzo paciente.

Ignacio nos recuerda que construir algo duradero exige una alquimia delicada: la audacia de empujar el carro con todas las fuerzas y la humildad lúcida de aceptar que el viento, al final, sopla donde quiere, recordándonos que nuestra soberanía sobre el mundo es siempre, y por fortuna, profundamente limitada.