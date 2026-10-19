Quién es el encargado de las decisiones del Vaticano y la Iglesia católica mientras el Papa León XIV está ausente tras la cirugía

La recuperación del Papa León XIV tras someterse a una cirugía pulmonar plantea numerosas incógnitas sobre el funcionamiento del Vaticano cuando su máxima autoridad no puede ejercer sus funciones y quién será el responsable de tomar determinadas decisiones durante su ausencia. La intervención al pontífice duró alrededor de 90 minutos y consistió en extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La clave: Pietro Parolin

En este momento en el que el Papa no puede desempeñar sus tareas con normalidad, la Curia Romana mantiene en funcionamiento la administración de la Iglesia Católica. A su vez, una de las figuras clave en todo este proceso es Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y encargado de importantes asuntos diplomáticos y administrativos.

Sus competencias se rigen bajo unos límites: no puede sustituir al pontífice en decisiones reservadas exclusivamente al mismo, como puede ser el nombramiento de obispos o la aprobación de canonizaciones. La estructura eclesiástica mantiene su funcionamiento, pero la autoridad papal no se transfiere de manera automática.

¿Qué sucede tras la ausencia del Papa?

Existen unos procedimientos para la sucesión cuando un pontífice fallece o renuncia, pero no ofrece un mecanismo nítido para gestionar una incapacidad prolongada.

Lo anterior se encuentra recogido en el derecho canónico y, además, el canon 335 estudia la posibilidad de que la Santa Sede quede totalmente impedida al no detallar cómo actuar ante este tipo de situaciones. Aunque León XIV podría seguir tomando decisiones desde la distancia durante su ausencia.

La falta de normas plantea dudas sobre quién debería asumir la responsabilidad si el Papa no pudiera comunicarse o tomar decisiones durante un periodo extenso de tiempo.

¿El Papa podría renunciar?

La posible renuncia alegando problemas de salud es una posibilidad que recoge la historia reciente de la Iglesia. Por ejemplo, Benedicto XVI abandonó el pontificado en 2013 y Francisco confirmó en 2022 que había preparado una carta de renuncia ante una posible incapacidad médica.

Estos hechos entran dentro del derecho canónico, el cual corrobora que la dimisión papal tiene que ser libre y manifiesta. Por lo tanto, hasta ahora el Vaticano carece de un protocolo definitivo para estos casos y la situación de León XIV plantea la necesidad de aclarar cómo garantizar la continuidad del responsable de la Iglesia católica ante una enfermedad complicada.