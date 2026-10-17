El papa León XIV recibe el alta hospitalaria tras su operación y mañana rezará el Ángelus en el Vaticano

El papa León XIV ha recibido el alta hospitalaria este sábado tras ser operado el pasado martes 13 de octubre de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. El Santo Padre regresará al Vaticano y tiene previsto que mañana rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales en el último piso del Palacio Apostólico.

Al salir del hospital, al Sumo Pontífice se le ha visto bien, caminando sin problemas y saludando a los feligreses concentrados en la puerta del centro médico. Además, se ha despedido del equipo del hospital y ha tomado el vehículo que lo llevará al Vaticano.

Luego de ser fotografiado el pasado viernes celebrando misa en el hospital Gemelli de Roma, donde se recuperaba de la operación y se le ha visto con una casulla verde, junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. El Vaticano ha anunciado que León XIV regresará a la Santa Sede, tras conocerse un nuevo parte médico que confirma una «mejora constante de su estado general».

El Papa León XIV ha sido diagnosticado de cáncer tras ser operado el pasado martes por un nódulo que ha resultado ser un adenocarcinoma pulmonar. En la intervención se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante «cirugía videoasistida», según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.

«Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias», aseguraba el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del Pontífice duró aproximadamente 90 minutos, aunque permaneció en el quirófano unas tres horas. El equipo médico ha indicado en relación con la intervención del Papa León XIV que «el Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida».

El Papa llama a Putin y le pide una tregua

Tres días después de ser operado, el Sumo Pontífice mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde le ha pedido una tregua con Ucrania y se ha ofrecido para ser garante de un diálogo entre las dos naciones. El Santo Padre le ha expresado al mandatario ruso su preocupación por la grave crisis humanitaria en Oleshky, en la región de Jersón en Ucrania. El Papa le ha solicitado que el ejército ruso permita el paso de alimentos y asistencia sanitaria a esa zona, además, solicita que la ciudadanía sea evacuada.

El Vaticano ha indicado que León XIV le ha comunicado al presidente Putin su compromiso a favor del diálogo que conlleve una paz entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, el Kremlin también ha informado de la conversación y ha señalado que Putin ha agradecido al Papa sus esfuerzos humanitarios y su disposición a contribuir a una solución al conflicto. Según medios de comunicación rusos, recogen que: «Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario».