El Papa reza el Ángelus en el Vaticano ante miles de fieles tras su operación: «Retomaré gradualmente mis actividades»

El Papa León XIV ha reaparecido este domingo en el Vaticano para rezar el Ángelus, un día después de recibir el alta hospitalaria tras su operación por un cáncer de pulmón. El Pontífice, de 71 años, se ha asomado a la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles y ha anunciado que retomará su actividad de forma gradual.

«Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones», ha afirmado. El pasado martes 13 de octubre, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

León XIV ha aparecido a las doce del mediodía, sonriente y saludando a los congregados en la plaza de San Pedro, que le han recibido con una ovación. «Queridos hermanos y hermanas, ¡buen domingo!», han sido sus primeras palabras antes de comenzar la plegaria.

Su intervención ha durado unos ocho minutos, entre el rezo y la alocución posterior, más breve de lo habitual. El Papa ha aprovechado para agradecer las oraciones y las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización: «He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!».

También ha dedicado un reconocimiento a los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado hasta este sábado. «Esta experiencia me ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades y dolencias», ha expresado.

El alta tras la operación

El Pontífice abandonó el Gemelli este sábado por su propio pie. A su salida por la puerta central del hospital, saludó al equipo médico que le había atendido, al personal sanitario y a las personas que le esperaban en el exterior.

El Vaticano explicó que la decisión de darle el alta se tomó después de valorar los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico. El cirujano responsable de la intervención y jefe de Cirugía Torácica del Gemelli describió sus condiciones como «absolutamente satisfactorias».

La operación se había realizado el martes por la tarde, dos días después de que el propio León XIV anunciara durante el Ángelus la detección de un nódulo pulmonar y la necesidad de someterse a una intervención. El parte médico posterior confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

En su reaparición, el Papa no ha ofrecido detalles sobre su tratamiento ni sobre el viaje a Argentina, Uruguay y Perú previsto del 6 al 17 de noviembre.

Su cirujano afirmó este sábado, en una entrevista con medios vaticanos, que no veía impedimentos clínicos para esa visita apostólica: «Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje».

La primera gira latinoamericana de su pontificado contempla 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una visita a Cusco, situada a más de 3.000 metros de altitud.