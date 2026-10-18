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El Papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno del que los médicos han extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención se desarrolló sin complicaciones, pero aún es pronto para determinar el alcance definitivo de la enfermedad y saber si necesitará más tratamiento. ¿Qué implica este diagnóstico y de qué depende el pronóstico? En una entrevista con OKSALUD, la Dra. Laura Álvarez Santín, neumóloga en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, explica las claves médicas del caso.

Pregunta.- ¿Qué es exactamente un adenocarcinoma de pulmón y qué características tiene este tipo de cáncer? Es uno de los tumores pulmonares más frecuentes y en qué se diferencia de otros tipos de cáncer de pulmón.

Respuesta.- El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno del pulmón. Existen diferentes subtipos de cáncer de pulmón. El adenocarcinoma pulmonar es el cáncer de pulmón más común en la actualidad, supone aproximadamente el 50% de los tumores pulmonares. También es el que más se opera; un 70-90% de los tumores pulmonares operados son adenocarcinomas.

Dependiendo de la extensión, el paciente puede estar desde asintomático a tener diferentes síntomas dependiendo del tamaño de la lesión y de la extensión. Es un tumor que tiene a metastatizar a distancia, por ejemplo, a cerebro, huesos, hígado…

Son lesiones que tienen tendencia a localizarse en la periferia del pulmón, a diferencia de otros tumores pulmonares. Hay un subtipo de adenocarcinomas pulmonares que se originan en mujeres jóvenes no fumadoras.

P.- ¿Qué significa que al Papa le hayan extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho?

R.- El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, y le han extirpado uno de ellos. Normalmente, en pacientes jóvenes sin otras patologías, el resto del pulmón sano compensa ese déficit y los pacientes pueden mantener una función pulmonar normal tras ese tipo de cirugía.

En pacientes añosos o con otras patologías respiratorias, la falta de un lóbulo puede conllevar un descenso en la capacidad pulmonar.

P.- ¿Qué factores permiten determinar si el cáncer está localizado o se ha extendido a otras partes del organismo?

R.- Para saber si el cáncer está extendido, disponemos de diferentes pruebas, fundamentalmente el TC de tórax, abdomen y pelvis. El PET-TC nos indica el grado de actividad metabólica de las lesiones que vemos en el TC y la RM cerebral para saber si el tumor se ha extendido al cerebro.

P.- ¿Se puede curar un adenocarcinoma de pulmón únicamente con cirugía?

R.- Sí, en casos localizados, en los que no haya afectación ganglionar ni metástasis, la cirugía puede ser curativa.

P.- ¿Qué datos médicos son necesarios para conocer el pronóstico del papa?

R.- Fundamentalmente, se necesita conocer el estadío, es decir, la extensión, si hay afectación de los ganglios del tórax o de órganos a distancia.

También es necesario conocer el perfil molecular (la inmunohistoquímica) que nos permitirá conocer si podrá ser candidato a tratamiento con inmunoterapia.

P.- ¿Cómo es la recuperación después de extirpar un lóbulo pulmonar?

R.- La recuperación va a depender de la situación previa del paciente, de la función pulmonar y del estado general antes de la cirugía. Por lo general, tras una cirugía robótica, la recuperación es rápida, con menos días de ingreso, menor dolor postoperatorio y menos complicaciones.

Es fundamental el control del dolor tras la cirugía y la realización de fisioterapia respiratoria para evitar complicaciones como la neumonía.

P.- ¿Qué síntomas pueden alertar de un cáncer de pulmón en sus primeras fases?

R.- En las primeras fases, el cáncer de pulmón no origina sintomatología, es el mejor momento para realizar el diagnóstico, porque es cuando suele estar en estadíos iniciales. En tumores más avanzados, el paciente puede presentar disnea, tos, dolor torácico, expectoración de sangre.

P.- ¿Qué factores de riesgo existen para desarrollar un adenocarcinoma de pulmón?

R.- El tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cualquier cáncer de pulmón. Cuanto más se haya fumado, más probabilidades de tener cáncer pulmonar. El adenocarcinoma también puede aparecer en pacientes no fumadores.

Otros factores que pueden aumentar la probabilidad de padecer adenocarcinoma pulmonar son: enfermedades respiratorias como EPOC y fibrosis pulmonar, cicatrices antiguas en el pulmón, exposición a contaminación atmosférica o a gas radón, exposiciones laborales a sustancias como amianto, arsénico, níquel y antecedentes familiares o personales de adenocarcinoma.