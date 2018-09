Receta de tortilla de camarones

Una de las tapas más deliciosas de la cocina de Cádiz es la tortilla de camarones, resultado de la fusión de la gastronomía italiana y española. Hace más de 500 años que se prepara este plato especialmente en Carnaval, para deleite de los gaditanos, turistas y visitantes. Hoy es posible hacerlo en casa con una receta muy fácil, ideal para compartir con los amigos.

La receta original lleva harina de garbanzos. Para reemplazarla también se suele utilizar harina de trigo, aunque el sabor no es el mismo. Una opción es triturar garbanzos secos en la licuadora o procesadora y luego pasar la mezcla resultante por un colador fino.

Otro detalle a tener en cuenta son los camarones. Es mucho mejor comprarlos frescos y bien pequeños, de no más de dos centímetros de largo. Pero de no conseguirse se pueden reemplazar por gambas frescas o camarones congelados. No se deben cocer, pues pierden su sabor.

La textura ideal de la masa de las tortillas de camarones debe ser semi líquida, para que al freírlas resulten crujientes. Pero depende el gusto de cada comensal. Para que queden perfectas hay que freír una tortilla, probarla y rectificar la cantidad de agua, harina o sal si hace falta.

Ingredientes:

100 gr de camarones

100 gr de harina de trigo

50 gr de harina de garbanzos

1 ½ vaso de agua

1 cebolleta

2 cucharadas de perejil picado

½ cucharadita de sal

Aceite de oliva para freír

Preparación de tortilla de camarones:

En un recipiente colocar la harina de trigo y la harina de garbanzos. Picar la cebolleta finamente y agregar a la harina junto con el perejil picado. Incorporar los camarones y el agua muy fría (tenerla en el refrigerador hasta el momento de usar). Por último, añadir la sal. Con un tenedor mezclar todos los ingredientes formando una masa líquida, uniforme y sin grumos de textura similar a la del yogur. Si hace falta añadir más agua. Poner un punto de sal. Dejar reposar la masa durante una hora dentro del refrigerador para que tome más sabor. Pasado ese tiempo, colocar una sartén grande. Calentar el aceite sin que llegue a humear. Freír las tortillas por tandas, dándolas vuelta para que se doren por ambos lados. Escurrir sobre papel absorbente. Servir antes que se enfríen solas o acompañadas de una ensalada verde.

Un plato de tortillas de camarones, cerveza fría y amigos alrededor de la mesa. No hace falta nada más para pasarlo bien. ¿Te animas a cocinar?