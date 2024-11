Haaland puede ir a la cárcel por no pagar una multa de 65 euros: ¿cuánto tiempo estaría entre rejas?

Una multa sin pagar de Erling Haaland en Suiza le puede salir muy cara al jugador del Manchester City. Y es que el delantero noruego corre el riesgo de poder ir a la cárcel por no haber abonado una sanción de 60 francos suizos (casi 65 euros) que mantiene en vigor, según informa el diario suizo ‘Blick’.

Se trata de una cifra irrisoria para la estrella del City, quien percibe alrededor de 20 millones de euros anuales, pero que amenaza su relación con las leyes del país helvético. Asimismo, este incidente podría manchar la imagen de Haaland. Su detención se daría en el caso de que el noruego vuelva a pisar Suiza.

La infracción en la que incurrió Haland tuvo lugar el pasado mes de octubre en el cantón de Vaud, un lugar conocido por su estricta normativa de tráfico y donde actualmente reside su padre Alfie. Según medios locales, la sanción estaría relacionada con una multa de tráfico menor cometida mientras el noruego visitaba la zona.

Lo sorprendente no es la naturaleza de la multa, sino el hecho de que aún no haya sido abonada, lo que ha llevado a las autoridades suizas a advertirle que, si no paga, deberá pasar un día en prisión la próxima vez que acceda al país. Aunque la situación parece simplemente anecdótica, este tipo de sanciones son tomadas muy en serio en Suiza, un país reconocido por su rigidez en la aplicación de las leyes.

Está claro que Haaland no atraviesa por un buen momento. Además de este incidente a nivel personal, cabe destacar el bache de resultados que atraviesa su club. Este sábado, el City cayó goleado en casa a manos del Tottenham (0-4), un partido que agravó la crisis de resultados de los de Pep Guardiola, que acumulan ya cinco derrotas consecutivas entre Premier, Champions y Copa.