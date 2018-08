Receta de fresas a la pimienta con helado de vainilla

Las fresas a la pimienta con helado de vainilla son uno de esos postres que deben probarse alguna vez. Y que con seguridad se deseará repetir.

La fresa es un fruto silvestre que suele utilizarse mucho en repostería, junto con el fresón. Este último es de mayor tamaño, delicioso sabor pero menor aroma.

Según las referencias respecto a su origen, esta fruta se ha consumido desde tiempos históricos. Sobre todo porque se han valorado sus propiedades y ha seducido su sabor y aspecto.

Respecto a los beneficios que tiene la fresa para la salud, la fresa es fuente elevada de vitamina C. Además, no tiene un gran aporte calórico: una taza de fruta tiene alrededor de 50 calorías. Es, como vemos, una opción ideal para deleitarse y no subir de peso.

Esta pequeña fruta es un alimento que puede utilizarse en múltiples preparaciones. Ya sea en platos agridulces como en postres y tartas, y siempre queda perfecto.

En esta receta, veremos una manera diferente y deliciosa de preparar las fresas. El contraste de las fresas con la pimienta y la suavidad del helado hacen de esta receta un verdadero deleite.

Ingredientes:

500 gr. de fresas

40 gr. de mantequilla

50 gr. de azúcar granulada

40 de Cointreau u otro licor dulce

Zumo de ½ naranja

Pimienta negra molida al gusto

Helado de vainilla

Cómo preparar fresas a la pimienta con helado de vainilla:

En una sartén, colocar la mantequilla y derretirla a fuego lento. Cuando comienza a fundirse, incorporar el azúcar y remover continuamente hasta que los ingredientes adquieran un ligero color dorado.

Después de cuatro minutos, añadir el cointreau y el zumo de naranja. Dejar cinco minutos más hasta que se evapore el alcohol y echar la pimienta negra molida según el gusto. Retirar del fuego y reservar.

Colocar en la copa o plato una bola de helado de vainilla y una cucharada generosa de fresas calientes al lado. Verter algo del jugo sobre el helado.

Seguramente te has tentado de probar esta receta dulce. Se trata de una preparación fresca y con la combinación ideal. Te animamos a que pruebes hacerla en casa. Es muy fácil, rápida y de verdad muy deliciosa.