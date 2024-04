El aviso más serio de la Policía Nacional: cuidado si recibes esta llamada de publicidad

Las llamadas de spam y las temidas ‘robollamadas’ representan uno de los mayores problemas de la era digital, afectando a millones de personas que se ven constantemente acosadas por desconocidos que intentan promocionar productos o servicios no deseados. Asimismo, una llamada de publicidad no solo resulta molesta e intrusiva, sino que también plantea riesgos significativos para la seguridad de los usuarios, ya que pueden ser utilizadas como puerta de entrada para estafas y robos de datos.

En respuesta a esta situación, las autoridades policiales, como la Policía Nacional, están utilizando sus plataformas oficiales para informar a la población y proporcionar recomendaciones y soluciones para protegerse contra estas prácticas invasivas. Es esencial que las personas están bien informadas y sean conscientes de los peligros que conlleva una llamada de publicidad.

El aviso de la Policía Nacional sobre la llamada de publicidad

El uso de las redes sociales por parte de la Policía Nacional y otros organismos se ha vuelto crucial en su estrategia para llegar a un público amplio y concienciar sobre temas relacionados con la seguridad ciudadana. A través de estos canales, no solo se difunden consejos y recomendaciones, sino que también se responden consultas y se brinda asistencia en tiempo real.

En esta ocasión, una agente de la Policía Nacional resalta la eficacia de un recurso fundamental para evitar estas molestas llamadas no solicitadas: la Lista Robinson. Esta herramienta gratuita, disponible en España, permite a los ciudadanos registrar sus datos y preferencias de comunicación para evitar ser contactados por empresas con fines publicitarios.

Lista Robinson

La Lista Robinson, gestionada por la Asociación Española de Economía Digital, es un recurso ún desconocido por buena parte de la población. Su propósito es claro: limitar la publicidad no deseada, ofreciendo a las personas la posibilidad de excluirse de campañas publicitarias.

La inscripción en la Lista Robinson es un proceso simple. Solo hay que registrar una serie de datos básicos y elegir el tipo de comunicaciones que se desean evitar: correo, teléfono o mensajes. Es importante recordar que pasarán tres meses desde la inscripción hasta que esta sea efectiva.

Ahora bien, para aquellos que reciben llamadas no deseadas, la solución no siempre es sencilla. Aunque estén inscritos en la Lista Robinson, si son clientes de alguna empresa o han dado su consentimiento para recibir comunicaciones, es probable que continúen recibiendo estas molestas llamadas. En tal caso, desactivar el envío de comunicaciones comerciales desde el perfil de la compañía puede ser la solución al problema.

Aún así, inscribirse en la Lista Robinson puede ser una medida eficaz para evitar la recepción de llamadas publicitarias no deseadas, especialmente de empresas con las que no se tiene relación comercial o a las que no se ha otorgado consentimiento para el envío de publicidad.

Cómo protegerse del spam telefónico

Para evitar la llamada de publicidad no deseada en tu teléfono tanto Android como iOS ofrecen herramientas integradas para bloquear este tipo de llamadas.

En dispositivos Android, puedes bloquear el spam accediendo a la aplicación «Teléfono», luego tocando los tres puntos verticales y seleccionando «Ajustes». Desde allí, dirígete a la pestaña «Identificación de llamada y spam», donde podrás configurar diferentes funciones para gestionar el spam según tus preferencias.

Por otro lado, en dispositivos iOS, aunque no existe una función específica para detectar automáticamente las llamadas comerciales no autorizadas, puedes bloquear los números de spam manualmente. Esto significa que, si recibes una llamada comercial, puedes marcar el número como spam tocando la opción «i». En Android también es posible hacer esto simplemente tocando el número y seleccionando la opción correspondiente.

Ley General de Telecomunicaciones

La promulgación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, registrada en el BOE el 28 de junio de 2022, marcó un hito significativo en la lucha contra las molestas llamadas de spam. Según el artículo 66.1.b), los usuarios tienen el derecho fundamental de no recibir llamadas con fines comerciales si no han otorgado previamente su consentimiento expreso para ello, a menos que exista una base legal alternativa establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En otras palabras, las empresas ya no pueden realizar llamadas de marketing sin el consentimiento previo del usuario, a menos que puedan justificar legalmente esta acción según las disposiciones del RGPD, como el cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo. Sin embargo, este último punto solo se aplica si ya existe una relación contractual previa entre el usuario y la empresa.

Con esta nueva normativa, los usuarios no necesitan inscribirse en listas de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson, para evitar estas llamadas no deseadas. Ahora, las empresas están obligadas a obtener el consentimiento del usuario antes de contactarlo con fines comerciales, lo que subraya la importancia de leer detenidamente los términos y condiciones de cualquier servicio, ya que suelen incluir cláusulas relacionadas con las comunicaciones comerciales y el consentimiento del usuario.