Mercadona tiene solución para todo: el sustituto perfecto del producto que no volverá

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana, ha construido una reputación sólida no solo por su capacidad de adaptación a las demandas de los consumidores, sino también por saber sorprender a su clientela con novedades. No es raro que productos queridos desaparezcan de las estanterías sin previo aviso, una práctica que suele dejar a más de uno desamparado y buscando alternativas. Sin embargo, Mercadona también ha demostrado su habilidad para reaccionar rápidamente, introduciendo sustitutos que no solo llenan el vacío dejado por los antiguos favoritos, sino que a menudo superan las expectativas de los consumidores.

¿Podemos decir entonces que Mercadona tiene solución para todo? Pues en lo que respecta a sus productos de alimentación, tendríamos que responder que sí ya que hace poco dejó a sus «Jefes» sin uno de sus mejores chocolates, pero en lugar de retirarlo y no ofrecer otra alternativa, cuenta ahora con un nuevo chocolate que es todavía mejor y más saludable. Toma nota porque seguro que será de los chocolates que vas a querer probar, dado su intenso sabor y sus muchos beneficios.

El sustituto perfecto de Mercadona para el producto que no volverá

Recientemente, la retirada del chocolate negro al 92% cacao generó cierta consternación entre los aficionados al chocolate puro. Este producto, apreciado por su alto contenido de cacao y mínimo de azúcares, desapareció de las tiendas sin mucha explicación. Sin embargo, Mercadona ha sabido manejar esta situación con una alternativa que promete ser aún más recomendable y saludable que la versión anterior.

Un cliente llamado Jesús preguntó sobre la disponibilidad del chocolate negro al 92% en la red social X (antes Twitter) y la respuesta fue clara y directa: «Hola Jesús. Ya no lo vendemos, ahora tenemos la tableta con 99% cacao, que no contiene azúcares añadidos, únicamente el azúcar naturalmente presente en el cacao. Pero pasamos nota de tu interés a los responsables del producto para que lo tengan en cuenta. ¡Un saludo y feliz día!» Con esta respuesta, Mercadona no solo comunica el fin de un producto sino que introduce su sustituto: el chocolate negro 99% cacao de la marca Hacendado.

Hola Jesús👋. Ya no lo vendemos 😔, ahora tenemos la 🍫 99% cacao, que no contiene azúcares añadidos, únicamente el azúcar naturalmente presente en el cacao. Pero pasamos nota de tu interés a los responsables del producto para que lo tengan en cuenta 😉. ¡Un saludo y feliz día! — Mercadona (@Mercadona) April 22, 2024

Así es el nuevo chocolate al 99% de cacao de Mercadona

El nuevo chocolate negro 99% cacao de Hacendado es una propuesta audaz para los amantes del cacao puro. A diferencia de su predecesor, este chocolate eleva aún más el contenido de cacao y elimina por completo los azúcares añadidos, dejando sólo los azúcares que están naturalmente presentes en el cacao. Este cambio no solo afecta el perfil nutricional del producto, sino que también intensifica su sabor, brindando una experiencia más profunda y menos dulce, ideal para los puristas del chocolate.

La tableta de 100 gramos se vende a un precio accesible de 1,80 euros, lo que la hace atractiva no solo por sus características saludables sino también por su accesibilidad. Este chocolate no es solo un sustituto del anterior, sino una mejora en muchos aspectos, especialmente para aquellos que buscan minimizar el consumo de azúcares añadidos sin sacrificar el placer de un buen chocolate.

Beneficios y usos del Chocolate 99% Cacao

Además de ser un placer para el paladar, el chocolate negro con alto contenido de cacao ofrece numerosos beneficios para la salud. Está cargado de antioxidantes, en particular flavonoides, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También es una fuente natural de hierro, magnesio y varios otros minerales esenciales, lo que lo convierte en un complemento valioso para una dieta equilibrada. Los expertos recomiendan tomar una onza al día para beneficiarnos de todas estas propiedades, y disfrutar de este chocolate sin el riesgo de aumentar la ingesta calórica ya que si es verdad, que tiene muchas calorías (100 gramos tiene 610 calorías).

En la cocina, el chocolate negro 99% cacao de Hacendado ofrece versatilidad. Su sabor intenso y su bajo contenido en azúcares lo hacen ideal para recetas de postres donde se desea destacar el perfil del cacao sin añadir dulzura adicional. Puede ser utilizado en mousses, trufas, y salsas para carnes o incluso como un ingrediente sorpresa en chilis o guisos, donde el cacao puede añadir profundidad y complejidad a platos salados.

Cpmo podemos comprobar y con este chocolate ya disponible en todas sus tiendas, Mercadona demuestra una vez más su compromiso no solo con la innovación y la calidad, sino también con la atención al cliente y la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias y demandas de los consumidores. El nuevo chocolate negro 99% cacao no es solo una respuesta a la desaparición de un producto querido, sino una mejora que probablemente captará la atención de los aficionados al chocolate más exigentes y conscientes de su salud.