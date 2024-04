Roberto Brasero y su petición más desesperada para lo que llega: «Hay que preparar…»

La petición más desesperada de Roberto Brasero ha llegado, será mejor que nos preparemos para este fin de semana, el tiempo nos dará más de una sorpresa. El mal tiempo se ha convertido en el gran protagonista de estos días de primavera.

Hemos pasado de un notable ascenso de las temperaturas a un descenso casi invernal al que le ha seguido unas lluvias que se han ido extendiendo por todo el territorio. Lo que nos espera es un cambio radical que puede acabar siendo el que nos deje sin fin de semana.

Roberto Brasero ha querido dejar muy claro qué nos espera para estos días del mes de abril. Nos despedimos de uno de los meses más lluviosos del año, en una serie de episodios que se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para aquellos amantes del aire libre.

El mal tiempo, las lluvias y un frío más propio del invierno que de la primavera han acabado siendo los que marquen un antes y un después. Por lo que tenemos que empezar a prepararnos para vivir con el paraguas en mano, un final de mes que seguro que nos sorprenderá en muchos aspectos.

Esperamos una nueva borrasca que puede traer unas lluvias que son casi generalizadas. Con unas cifras que se han convertido en un auténtico récord, si comparamos estos fenómenos con lo sucedido los últimos tres años en los que todo empezó a cambiar.

La situación ha hecho que estemos muy pendientes de una previsión del tiempo que este fin de semana nos invitará a ver qué es lo que acaba sucediendo. Llega un nuevo cambio de tiempo que nos afectará de lleno y que puede acabar siendo especialmente complicado.

Este experto en Antena 3 no ha dudado en empezar a crear una previsión que trae mucha lluvia y puede acabar siendo la que nos acompañe durante unos días complicados del mes. El fin de semana es el momento en el que necesitamos empezar a prepararnos para pasar más tiempo al aire libre.

La previsión de este fin de semana no deja lugar a dudas y nos deja unas temperaturas y un tiempo que no es que desearíamos. Habrá llegado el momento de hacer planes y de conseguir equilibrar ese tiempo que esta primavera está destacando.

Esto es lo que llega este fin de semana

Este fin de semana las actividades al aire libre quedarán reducidas, especialmente en determinadas partes del país que quedarán afectadas por lo que llega. La alerta está activada en algunas zonas que deben empezar a prepararse para cualquier contratiempo que vaya surgiendo.

Según la previsión de Roberto Brasero: «La borrasca que llega este viernes al noroeste peninsular y durante el sábado irá recorriendo la península de oeste a este hasta llegar por la noche a las Baleares. Las lluvias serán más persistentes y abundantes en zonas del norte peninsular, ojo en el norte de Galicia y en el litoral de Asturias, donde pueden ser muy abundantes, así como en el entorno de los Pirineos. En el resto no serán tan duraderas, pero chubascos y tormentas podemos tener sobre todo por la mañana en cualquier punto de la península, salvo el sureste, donde no se esperan lluvias. En Baleares los chubascos son probables al final de la tarde y en Canarias en las islas occidentales. El domingo será un día lluvioso en Cataluña y Baleares, y en el resto no tanto como el sábado, pero algún chubasco o tormentas podremos tener sobre todo por la tarde en zonas de sierras del interior. Pero no solo estamos hablando de lluvias».

Las montañas volverán a ver llegar la nieve: «Este fin de semana veremos nevar en las montañas del norte como si fuera invierno, sobre todo en los montes de Galicia, la cordillera Cantábrica este sábado y zonas altas de Pirineos. Cotas de nieve en la Península: 900/1200 metros en el noroeste, 1300/1700 metros en el centro y noreste, y unos 2000 metros en el sur. La AEMET ha activado los avisos de nivel amarillo en León, en el sector de la cordillera cantábrica, por una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros. Las acumulaciones se esperan por encima de 1400 metros, y puntualmente espesores menores en cotas más bajas».

Las temperaturas empezarán a bajar en este fin de semana de abril que abrirá las puertas a un mes de mayo con puente incluido en algunas zonas del país. Veremos qué es lo que acabará pasando en estos días que estamos deseando que lleguen. De momento, esta es la previsión de Roberto Brasero para este último fin de semana en el que parecerá que vuelve el invierno en algunos puntos de España.