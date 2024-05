Horario Real Madrid – Bayern de Múnich: dónde ver en directo y a qué hora es el partido de semifinales de Champions en vivo

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich de semifinales de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu después de haber empatado 2-2 en la ida. Esto quiere decir que el que gane estará en la final de la máxima competición continental que se juega el sábado 1 de junio en Wembley, pero si hay un empate se tendrá que jugar la prórroga, mientras que si persiste la igualada todo se decidirá en la tanda de penaltis.

A qué hora es el Real Madrid contra el Bayern de Múnich: el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe la visita del Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para disputar el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Los de Carlo Ancelotti y los bávaros empataron 2-2 en la ida en el Allianz Arena y ahora el feudo madridista dictará sentencia. Dos clásicos del fútbol europeo se ven las caras en este choque que será vital para ambos, ya que sólo uno de los dos puede coger el billete que hay disponible para la final de la máxima competición continental, que se jugará el sábado 1 de junio en Wembley, Londres. Los madridistas llegan a este choque tras haberse proclamado campeones de la Liga EA Sports el pasado sábado, por lo que ahora deberán centrar todos sus pensamientos en este choque del mejor torneo europeo de este deporte.

Por su parte, los Thomas Tuchel y sus pupilos no están viviendo una gran temporada. El conjunto germano llegará al Santiago Bernabéu tras haber sufrido una dura derrota por 3-1 contra el Stuttgart el pasado sábado, además de que perdieron la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, además de añadirle que siguen buscando un entrenador, habiéndose llevado más de un no por respuesta de los candidatos a ocupar el banquillo del Allianz Arena. La UEFA ha programado este Real Madrid – Bayern de Múnich de la vuelta de las semifinales de la Champions League para este miércoles 8 de mayo. El cuero comenzará a rodar en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, siendo el horario habitual de la máxima competición continental y se espera que no se produzca ningún incidente que obligue a retrasar la hora de inicio.

Dónde ver el Real Madrid: canal de TV para ver en vivo el partido contra el Bayern de Múnich

Estamos un partido de conocer quiénes serán los finalistas en esta edición del torneo. Por un lado estarían el Borussia Dortmund y el PSG con los parisinos jugándosela en el Parque de los Príncipes, que tendrán que remontar a los alemanes. Por otro lado estaríamos con este partidazo que se jugará en el Santiago Bernabéu y que nadie se querrá perder. Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos de emisión en nuestro país de la máxima competición continental, por lo que este Real Madrid – Bayern de Múnich se podrá ver por televisión en directo a través de esta plataforma, más concretamente en el canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar también que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para ver este duelo de la vuelta de las semifinales de la Champions League entre los de Concha Espina y los bávaros.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro blanco y amantes del fútbol en general también podrán ver en streaming y en vivo online este partidazo de la vuelta de las semifinales de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en dispositivos como smarts TVs, ordenadores, móviles o tablets. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA publicaremos, como es habitual, la mejor información previa a este duelo, la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Bayern de Múnich, como todas las reacciones que se produzcan una vez que el colegiado señale el pitido final en el Santiago Bernabéu y sepamos si los de Carlo Ancelotti avanzan a la final del torneo o no.

Árbitro y estadio del partido Real Madrid – Bayern de Múnich

El Santiago Bernabéu está a puntito de terminar con sus obras y los aficionados están disfrutando de todos esos avances que presenta este estadio donde se jugará el Real Madrid – Bayern de Múnich de la vuelta de las semifinales de la Champions League. El feudo madridista presentará un lleno absoluto y se llenarán los 80.000 asientos que hay disponibles para teñir de color blanco las gradas y ayudar a su equipo a pasar a la gran final en una de esas noches europeas mágicas. Además, hay que recordar que este campo es el gran favorito para acoger la final del Mundial de 2030 que se va a celebrar en nuestro país, junto a Marruecos y Portugal.

Ambos conjuntos pelearán por conseguir el billete para la final de Wembley y eso significa que sobre el verde habrá lo que siempre suele haber cuando se miden estos dos equipos: polémicas y goles. La UEFA ha designado al polaco Szymon Marciniak para que imparta justicia en este Real Madrid – Bayern de Múnich de vuelta de las semifinales de la Champions League. Por otro lado, su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará al frente del VAR, por lo que será el responsable de advertir a su compañero para que vaya a revisar cualquier acción dudosa al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.