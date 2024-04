Cristóbal Soria destila bilis contra Corea del Sur y Kim Min-Jae por el doblete de Vinicius

Cristóbal Soria no ha dudado en cargar contra Corea del Sur tras el empate del Real Madrid en el Allianz ante el Bayern de Múnich, por la actuación de Kim Min-Jae. El tertuliano del Chiringuito de Jugones cargó contra el central del conjunto alemán, que fue el gran señalado del partido, puesto que Vinicius le ganó en repetidas veces la espalda –una de ellas para marcar– y fue quien cometió el penalti sobre Rodrygo. «¡A quién se le ocurre! ¿No hay ningún central en Alemania para tener que traer a un coreano?», se preguntaba Soria tras el mal partido del defensa del Bayern.

En un vídeo publicado en redes sociales, Soria afirmaba que le «encanta Corea del Sur», antes de hablar de la mala actuación de Kim Min-Jae. «¿Qué os voy a decir? Unos paisajes, el K-pop, el cine coreano, pero de fútbol… cortitos. ¡El Bayern de Múnich tiene un central coreano que ya veis la que ha formado!», ha señalado.

Precisamente, Min-Jae fue el gran señalado del partido, puesto que fue antagonista para los alemanes en los dos goles de Vinicius. En el primero, por perder totalmente la marca y, en el segundo, por ser el que le hace el penalti a Rodrygo que permitió al 7 madridista marcar el empate a dos. Su actuación quedó marcada y Soria no dudó en hacerle el gran responsable del buen resultado que lograron los blancos a última hora.

Me encanta Korea del Sur…su gastronomía, sus templos, el K-pop e incluso el cine Koreano…pero en fútbol están muy lejos de la élite…pues el histórico Bayern ha jugado con un central Koreano que se ha cargado el partido…!!! 😩 pic.twitter.com/bE78k9AI4R — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) April 30, 2024

Cristóbal Soria explota contra Min-Jae

El jugador era una de las principales novedades en el equipo de Tuchel. La lesión de Matthijs de Ligt le permitía ser titular, pero le temblaron las piernas ante una gran cita. Era el primer encuentro en el que se medía al Real Madrid y salió del Allianz como el principal señalado del Bayern. Vinicius se fue de él como quiso, marcando el primero y pudiendo hacer uno más que terminó salvando como pudo Neuer.

Fruto de su partido, Kim Min-Jae fue el principal protagonista de los memes del partido. En ellos, le comparaban con el líder norcoreano Kim Jon-Un o con el central del Manchester United, Harry Maguire. Lo cierto es que falló en el primer gol del Real Madrid, puesto que no midió bien, salió equivocadamente a por el balón y cuando se dio cuenta de que no llegaba ya no podía hacer nada para atrapar a Vinicius, que marcó a placer.

El surcoreano fue el gran espectador en el show de Vinicius, que se doctoró en otro gran escenario europeo como es el Allianz. En un Clásico del fútbol continental, el brasileño volvió a mostrar su versión más arrolladora. Esa que le hace ser uno de los mejores –sino el mejor– del mundo en la actualidad. Y es que no es la primera gran plaza en la que sobresale Vinicius.

En esta ocasión fue el líder de un Real Madrid que salió vivo de Alemania de milagro. Aunque los blancos comenzaron mal, encontraron en Vinicius al hombre capaz de resolver sus problemas. Primero, con un gol que le llevó a poner a los de Ancelotti en ventaja cuando quizás menos lo merecían y, por último, para igualar el choque desde los 11 metros. Algo que, a los antimadridistas como Cristóbal Soria les llevó a buscar responsables en la defensa del Bayern.