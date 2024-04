Kroos explica el golazo que regaló a Vinicius: «Es una conexión especial»

Toni Kroos fue profeta en su tierra e hizo un gran partido con el Real Madrid en Múnich. En la ida de semifinales de Champions League, el alemán fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto de Ancelotti en el Allianz Arena. Y sobre todo se recordará durante tiempo su gran asistencia a Vinicius en el primer gol del brasileño.

Esa jugada fue clave en el partido. Con 0-0 en el resultado y tras 15 minutos de dominio del Bayern, Kroos cambió por completo el encuentro en Múnich con una asistencia mágica. El futbolista teutón encontró un espacio que nadie veía y dejó a Vinicius totalmente solo ante Neuer. El brasileño corrió hacia la portería y no perdonó ante el portero alemán con solamente un toque, anotando el primer gol del encuentro ante el Bayern y colocando a los madridistas por delante en el marcador en esta eliminatoria.

Sobre esta obra de arte, Kroos se quitó mérito y se lo dio a Vinicius. «Es él quien me ofrece hacer el pase con su movimiento. Ha hecho bien y como le conozco, sé que el espacio y el hueco lo abre Vini», analizó Toni, que añadió que «he visto que a su central le seguía (por Vinicius) y sabía que iba a ir lento luego». «El pase al final no ha sido tan especial, es el movimiento de Vinicius el que lo cambia todo», añadió un Kroos que le dio así todo el mérito de ese pase al brasileño.

El alemán, que regresó a Múnich, ciudad de la que salió hace ya casi una década, dijo que tiene una «conexión especial» con Vinicius porque «siempre que hay jugadores que te da la posibilidad de dar pases, es su calidad, es difícil pararle».

Vinicius, unos minutos antes, había también dado sus impresiones de esa jugada: «Toni Kroos siempre hace las cosas muy fáciles, me ha regalado un gol, entrenamos mucho juntos, conozco muy bien a Toni, me alegro muchísimo de poder marcar dos goles y ahora toca hacer una noche mágica en casa».

Además, Kroos explicó que «nos vale el resultado tras el partido, hemos tenido buenos momentos, momentos de sufrimiento, lo que es normal y si juegas fuera. Está bien, hemos dado la cara otra vez aquí, y ahora a por la vuelta».

Sobre ese duelo en el Santiago Bernabéu, el próximo miércoles 8 de mayo, Kroos reconoció que será «un partido que va a ser muy especial, importante, hasta ahora será el partido más importante de la temporada».

Kroos no dice nada sobre su futuro

De lo que no quiso decir nada Toni Kroos fue de su futuro. A la pregunta de si ya había tomado la decisión, el alemán contestó de forma tajante: «No». Y añadió: «Quiero ganar el máximo esta temporada, no pienso en el futuro». Además, no se mojó en si Vinicius está ahora como el mejor jugador del mundo: «No sé, cada semana, hay muchos jugadores muy buenos, seguro que él es uno de ellos, pero hay más, Jude…. bien, significa que tenemos muchos jugadores muy buenos»,