El bonito gesto del Real Madrid con una leyenda del Bayern antes de las semifinales

El Real Madrid ha querido tener un bonito gesto con Oliver Kahn en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Munich. En primera instancia, el equipo bávaro no había invitado al mítico portero alemán, pero el conjunto blanco volvió a engrandecer los valores que le representan y decidió invitarle como uno de los mayores mitos de la historia del fútbol.

Y es que Oliver Kahn trabajó como director general del Bayern de Munich desde el verano de 2021 hasta el año pasado. Pese a ganar la Bundesliga en la última jornada la pasada temporada, el conjunto bávaro llevó a cabo medidas drásticas. Y una de ellas era la destitución el ex guardameta alemán, cuya salida no fue del todo cordial. Kahn fue sustituido por Christian Dreesen, que fue miembro de la junta directiva desde 2013, con quien no guardaba una buena relación.

Y es que la salida de Kahn del Bayern de Munich produjo ciertas declaraciones cruzadas entre él y los máximos mandatarios alemanes. Uli Hoeneß, presidente del club bávaro, calificó el nombramiento de Kahn como director general (de julio de 2021 a mayo de 2023) como un «gran error»: «Cuando me di cuenta de que no podía hacer eso, lo cambié junto con Karl-Heinz Rummenigge».

Por ello, el diario alemán Bild informó que el Bayern de Munich había tomado la decisión de no invitarle para este importante encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Pero Florentino Pérez y su cúpula decidieron decidieron tener un noble gesto de respeto hacia él y estará en las gradas del coliseo blanco para presenciar el segundo envite de la eliminatoria.

Problemas entre Kahn y el Bayern

Uli Hoeneß, presidente del Bayern de Munich, criticó públicamente en repetidas ocasiones la actitud supuestamente demasiado laxa de Kahn: «Oliver Kahn dijo recientemente en una entrevista: ‘Un director ejecutivo no tiene que trabajar las 24 horas del día’. A lo que respondí: ‘Pero deberían ser doce…’»

Pero Oliver Kahn no quiso quedarse callado y respondió las acusaciones de su ex jefe y actual presidente del Bayern de Munich: «Con el Bayern acordamos en verano que queríamos cerrar este capítulo de forma amistosa y que a mí me gustaría seguir formando parte de la familia del FC Bayern en el futuro. Sigo defendiendo esto. Las declaraciones actuales de Uli Hoeneß no contribuyen necesariamente a una convivencia respetuosa».

El Bayern de Munich, al no haber acabado bien con el propio Oliver Kahn, no quiso invitarle para el que es el partido más importante de la temporada. El conjunto alemán se juega el pase a la final de la Champions League cuatro años después ante un Real Madrid que busca la decimoquinta Orejona de su historia.