Noemí Salazar reaparece en público tras su operación: «Lo estoy pasando un poco mal»

Noemí Salazar, conocida por su participación en el programa ‘Los Gipsy Kings’, ha dado de qué hablar tras presumir de su figura en un evento en Ibiza, apenas un mes después de someterse a una liposucción y corrección de diástasis abdominal. Ha reaparecido públicamente después de una operación que le ha provocado muchas secuelas. Reconoce que ha sufrido mucho, aunque el resultado ha merecido la pena. Hay que recordar que Noemí ganó mucha repercusión después de su estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Fue concursante de ‘Gran Hermano VIP’ y coincidió con algunos rostros tan destacados como Alba Carrillo o la fallecida Mila Ximénez, con la que entabló una bonita amistad.

La intervención de la influencer parecía sencilla. Con intención de resolver una diástasis, una separación de los rectos abdominales, y deshacerse de uno de sus mayores complejos, Noemí Salazar se sometió a una cirugía hace aproximadamente un mes. Ahora, en plena fase de recuperación, ha hecho su primera aparición pública en un evento de destinado a los creadores de contenido más importantes de Instagram.

A través de su perfil, Noemí ha mostrado varias imágenes luciendo un elegante vestido rosa. De esta forma ha presumido de su figura tras la intervención y ha recibido el apoyo de su querido público. A pesar de que aún no se ha recuperado al 100%, la hija de Raquel Salazar se siente con fuerza para desvelar algunos datos del proceso que ha seguido.

Así se encuentra Noemí Salazar

Desde el aeropuerto, antes de llegar a Ibiza, Noemí confesó cuál era su situación: «Voy lisiada. Estoy rajada y lo estoy pasando un poco mal». Dejando a un lado las dificultades, la modelo ha intentado disfrutar al máximo de su viaje. Quiere sacar partido a la operación, pues fue un paso que le costó mucho dar, pero ahora está orgullosa de haberlo llevado a la práctica porque los resultados son más que evidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noemi Salazar (@noemisalazar)

«Estás guapísima, el rosa te queda fantástico y se nota un montón el cambio», «¡Qué guapa te has quedado! Estás preciosa, y qué tipazo» y «pero qué cuerpazo te ha quedado. Me encanta» son algunos de los comentarios que pueden leerse en su cuenta de Instagram. El tiempo ha demostrado que Noemí llegó al mundo del espectáculo para quedarse, aunque lleva unos meses sin protagonizar ningún programa de televisión. Sin embargo, todavía cuenta con el apoyo del público y esa es la razón por la que ha destapado cómo se encuentra después de entrar en quirófano.

«La herida me ha supurado muy poco en el avión. Llevo gasas encima de la faja y me las voy cambiando cuando están un poquito húmedas», reveló la creadora de contenido. Afortunadamente todo tiene solución y ella optó por llevar «unos parches de gel, que son para personas que tienen úlceras».

Noemí, obligada a tomar una dura decisión

Noemí Salazar ganó mucho dinero gracias a Telecinco y decidió invertir parte de su patrimonio en un negocio que ha terminado cerrando. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, utilizó sus redes para asegurar que le había costado mucho dar por terminado el proyecto. Estamos hablando de una marca de cosméticos que generaba demasiado trabajo, así que la influencer pensó que lo mejor era hacer borrón y cuenta nueva. «Las cosas para el autónomo cada vez están peor en España», comentó con total naturalidad.

Noemí insistió en que «mentalmente» no le compensaba seguir esforzándose. Es cierto que su idea generaba beneficios, pero también tenía que pagar bastantes cosas y todo eran preocupaciones. «Lo digo con una pena en el alma. He llorado lo más grande. Vosotros sabéis todo lo que hemos luchado por la marca». Sus seguidores intentaron descubrir que había pasado, así que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ no tuvo más remedio que seguir dando explicaciones. «He hecho un gran esfuerzo económico y mental, así que nos da pena acabar así».

Cuenta con el apoyo de su madre

Noemí Salazar se hizo conocida a raíz de su paso por ‘Los Gipsy Kings’, aunque hay que tener en cuenta que la relación que tenía con su madre le ayudó a hacerse un hueco en la pequeña pantalla. Raquel Salazar llamó la atención de Telecinco, empezó a acudir a programas en calidad de colaboradora y demostró que estaba preparada para entretener a la audiencia. Tanto es así que Noemí la eligió para defenderla en los platós cuando estuvo en ‘GH VIP’.

Raquel protagonizó un tenso momento con Jorge Javier Vázquez durante una de las galas de ‘Gran Hermano’. El presentador tuvo un encontronazo con ella y le invitó a abandonar el programa, pero Salazar se negó, insistiendo en que no había hecho nada malo. «Tengo la conciencia muy tranquila», aseguró la madre de Noemí en 2019, cuando le preguntaron por su enemistad con el catalán.