El drama de Santiago Segurola: «Lo pasé muy mal trabajando en ‘El País’ y acabé en el psiquiatra»

Romper el tabú de la salud mental no es fácil. De ahí que sea digna de elogio la confesión del periodista y analista deportivo Santiago Segurola admitiendo este martes en una entrevista que acabó «en el psiquiatra» tras su paso por la sección de Cultura de El País. El vizcaíno, que estuvo a cargo de esa sección entre 2006 y 2007, confiesa que allí se encontró con «un mundo mucho más complejo y más duro que el deporte» y que aquella experiencia tuvo «aspectos desagradables» que le obligaron a tratarse con un experto en salud mental. Segurola puso fin a aquel infierno el 17 de julio de 2007 fichando por Marca como director adjunto a las órdenes de Eduardo Inda, de quien valora la libertad que tuvo a la hora de escribir sus columnas: «Nunca me dijo qué escribir»

«Para mí fue muy traumático y no estaba dispuesto a acabar en un psiquiatra… aunque acabé en el psiquiatra», relata Segurola sobre aquella experiencia como jefe de Redacción de Cultura y el suplemento Babelia del diario de Prisa. «Lo pasé muy mal», confiesa enhebrando un relato que pone los pelos de punta. «Fue una experiencia interesante, pero con muchos aspectos desagradables», afirma abriéndose en canal y desvelando una etapa de sufrimiento que puso al límite sus fuerzas hasta acabar en un diván. «En ese momento me llamó Marca y acepté la oferta», recuerda Segurola.

«¿Cómo fue su relación con Eduardo Inda?», pregunta morboso el entrevistador de El Mundo. Segurola no esconde que ambos tenían «temperamentos, caracteres y maneras de pensar y enfocar los temas totalmente opuestos» pero le concede a Inda el haberle dado la libertad de «ser muy crítico» con Florentino y con Mourinho: «Inda nunca me dijo qué escribir. Ambos sabíamos lo que había. Él tenía el poder y yo tenía una página. Digamos que fue una convivencia política».

Una convivencia que se prolongó durante cuatro años y en la que «no hubo ninguna guerra» entre ellos como se dijo entonces. «Nunca fui irrespetuoso y fui leal a mi director y mi periódico. Escribía lo que creía que tenía que escribir», afirma.

No es la primera vez que Segurola cuenta su «traumática» experiencia como responsable de la sección de Cultura de El País. En una entrevista para Jot Down en 2011, el columnista hincha del Athletic recordó aquel mundo de la cutura como «muy impermeable, hermético, con un periodismo a la carta, absolutamente ligado a la industria, que es una forma de mal periodismo. Esa supeditación a la industria cultural, extremadamente poderosa por otra parte, era deliberada, o cuando menos consentida. Los centros de decisión del periodismo cultural están en los despachos de la industria, en las discográficas, de las editoriales, productoras de cine… Ahí tiende a decidirse qué se escribe, cuándo se escribe y cómo se escribe: la industria decide y el periodista acata», sentenció.

La salida de Segurola de El País causó un terremoto en el periodismo deportivo. Muchos compañeros suyos, como Paco González, se lo recriminaron: «De mí en concreto se fue sin despedirse. Me pareció lamentable porque yo le mandé un mensaje y le llamé pero se fue sin despedirse. Me pareció mal. Él había rajado toda la vida contra Pedro J. Ramírez y El Mundo. Pero oye, si le han dado un pastón y se va, pues allá él y que se lo gaste. No le iba a echar nada en cara. Buen viaje y ya está. No le guardo rencor, pero la amistad está perdida del todo. Que le vaya muy bien», afirmó el locutor deportivo, que también se marcharía de Prisa con rumbo a la COPE y con un buen pastón en el zurrón.