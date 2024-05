La sorprendente alerta de Roberto Brasero sobre los cambios que nos esperan: «A partir de aquí…»

Roberto Brasero lanza una sorprendente alerta sobre los cambios que nos esperan, será mejor que empecemos a estar muy atentos a una previsión del tiempo que cambiará por momentos. Habrá llegado el momento de visualizar esta nueva etapa en la que todo es posible, una nueva primavera se abre paso.

Hemos vivido unos tiempos de cambios que han dejado al país mirando al cielo, desde una nevada en pleno mes de abril hasta una temperatura de más de 30º en cuestión de horas. Estos altibajos de temperaturas pueden acabar siendo el que marque una diferencia importante. Roberto Brasero arroja algo de luz a estos cambios.

Roberto Brasero lanza una alerta sobre los cambios que nos esperan

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en hacer el cambio de armario. Hemos vivido unos cambios importantes en una primavera muy atípica. Con una lluvia que ha llegado en el peor momento posible, cuando las temperaturas han ascendido hasta cifras nunca vistas y han continuado con el cambio de tiempo que quizás nos ha sorprendido de forma excepcional. La realidad es que vivimos una auténtica montaña rusa de cifras que no son nada buenas.

El tiempo no acompaña unas jornadas que van cambiando, avanzando hacia un verano que parece que apuntará maneras. Antes de llegar hasta él, hemos tenido que pasar unos días que han acabado siendo especialmente complicados para cualquier amante de la estabilidad. Borrasca tras borrascas, aire frío contra aire caliente, han sido unas semanas de locos que han cambiado desde sus inicios hasta el final, tal y como hemos visto estas pasadas jornadas.

Roberto Brasero es uno de los expertos que ha hablado muy claro sobre lo que nos esperaba en estos días del mes en los que todo es posible. Con una situación que hemos tenido que vivir, adaptándonos a esa nueva etapa que se presenta en forma de primavera repleta de inestabilidad. Los cambios han sido notables, incluido un mes de marzo con más frío y nieve que en el mes de enero, el que tradicional es el más frío del año. La situación no ha cambiado mucho hasta la llegada de mayo.

Empezó con lluvias casi generalizadas en un puente que ha dado paso hacia la estabilidad, pero cuidado, porque será mejor que nos confiemos, lo que llega puede ser especialmente peligroso.

Esto es lo que nos espera, según Roberto Brasero

Desde Antena 3, Roberto Brasero no duda en advertir a la población de unos cambios de tiempo que indican que algo está pasando, nos espera un giro radical en el tiempo que puede llegar a ser especialmente peligroso. Habrá llegado el momento de plantearse un cambio radical que podría acabar siendo el que marque la diferencia. Si tenemos planes para estos días será mejor que estemos muy pendientes de lo que está por llegar, el tiempo cambia y lo hace avanzando a gran velocidad hacia el verano.

El tiempo se estabiliza y empieza a cambiar: «Todavía este miércoles por la mañana tendremos nubes en Cantabria y País vasco, con lloviznas que deberían cesar pronto. También podrían quedar algunos chubascos a primeras horas en el área de Pirineos y en el este de Baleares, donde de madrugada incluso pueden ser fuertes. Pero por la tarde este riesgo de tormentas ya habrá desaparecido y también las nieblas o nubes bajas con las que puede comenzar el día en otras zonas de Cataluña, el Cantábrico, norte de Galicia, Melilla y el Estrecho. Veremos cielos más azules según avance el día en la mayor parte de España y así vamos a seguir hasta el sábado, día para el que ahora mismo hay mucha incertidumbre, pero no podemos descartar que vuelvan las tormentas por la tarde al cuadrante noroeste, Ibérica y Pirineos, pero ya digo que el escenario para el fin de semana aún está por definir. Ya iremos contando».

Brasero también advierte de que llega un aumento de las temperaturas: «De momento lo más destacable, y lo más claro, es el ascenso de las temperaturas. Aunque también es verdad que podrían subir un poco menos de lo que decíamos ayer: una rebaja de apenas un grado en las últimas previsiones, pero suficiente para quedarse este próximo viernes en 29º en algunas capitales en lugar de llegar a 30º. Este miércoles notaremos ya un ascenso en las temperaturas de primera hora y tan solo quedarán heladas en Pirineos, que además serán débiles, y en el resto de la península y sobre todo en la mitad sur, la mañana ya no será tan fresca. Luego por la tarde subida de las máximas será generalizada, salvo en el sureste, donde hoy no cambian. Llegaremos el miércoles a 30 grados en zonas de Canarias y los valles del Guadiana y el Guadalquivir». No será un mayo de récord, pero las temperaturas empezarán a subir a paso firme.