La decisión más drástica de la madre de Antonio Tejado que ha dejado sin palabras a María del Monte

El robo que tuvo lugar en casa de María del Monte ha recibido el nombre de Operación Abgena. La investigación sigue abierta y Antonio Tejado continúa en prisión, aunque las autoridades le han impuesto una fianza que asciende a 100.000 euros. El antiguo colaborador de Telecinco podrá salir de la cárcel si consigue reunir el dinero suficiente. Esta situación no le ha sentado nada bien a su madre, la discreta María José Vargas. Tanto es así que ha decidido romper todos los vínculos que le unían a María del Monte. La cantante siempre ha intentado proteger a su familia, aunque las circunstancias han cambiado y se ha dado cuenta de que tiene que modificar su hoja de ruta.

La periodista María Patiño ha asegurado en ‘Ni que fuéramos’ que la madre de Antonio Tejado hace responsable a Inmaculada Casal de lo último que ha pasado. Según su información, María José considera que la periodista se ha extralimitado, por eso ha optado por tomar distancia. Tejado niega que tenga algo que ver con el atraco que sufrió su tía en Sevilla. La cantante no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y quiere llegar hasta el final del asunto. No solo le han robado dinero. Lo peor de todo es que durante el robo estaba Inmaculada Casal y su hija y los ladrones fueron muy duros con ellas.

Se ha especulado con la posibilidad de que Inmaculada y María del Monte se muden a otra vivienda. En Telecinco insiste en que cualquier ruido les asusta, así no pueden continuar y están buscando soluciones. Todo esto ha hecho que el artista cambie su carácter, algo que ha preocupado bastante a María Patiño. La presentadora de ‘Ni que fuéramos’ asegura que conoce a la cantante desde hace mucho tiempo y promete que nunca le ha visto así.

Apuntan contra Inmaculada Casal

Hasta hace relativamente poco, Inmaculada Casal no tenía tanta repercusión mediática como ahora. Desde que se confirmó su relación con María del Monte ha ganado mucha popularidad. Lo cierto es que su comportamiento con la prensa es extraordinario. Intenta no convertirse en protagonista de ninguna noticia, pero siempre da la cara y responde a las preguntas de los reporteros con una sonrisa. Por eso ha sorprendido tanto la información que ha publicado María Patiño, quien asegura que la familia de María no ve con buenos ojos a Casal.

«Consideran que desde que María está con Inmaculada es otra persona. Por ese motivo la madre de Tejado ha tomado una decisión irrevocable y de por vida: no volver a tener jamás relación con María del Monte». La información de Patiño ha sido un jarro de agua fría. Víctor Sandoval, que estaba presente en plató cuando este bombazo vio la luz, insistió en que la artista nunca ha dado de lado a su familia. Ha ayudado a todos a salir de adelante porque es una mujer completamente generosa. Víctor cree que Inmaculada podría haberse dado cuenta de las verdaderas intenciones del clan, de ahí que hayan surgido ciertas fricciones.

La polémica crece por momentos

María Patiño controla muy bien la información que circula por Sevilla, ciudad donde reside la cantante y su mujer. También ha sido allí donde ha tenido lugar el famoso robo, así que la periodista ha pasado a la acción y ha hablado con sus fuentes. «No me voy a meter en el tema judicial, pero ha saltado la problemática interna que hay en la familia. Hay algo para mí absolutamente sorprendente, María del Monte hacía años que no la veía tan mal, circunstancia que se encuentra ella emocionalmente bastante jorobada no solo tiene relación con el tema del robo, que ya ha sido muy fuerte», ha declarado.

Patiño insiste en que la cantante siempre ha sido una persona muy positiva. Según cuenta, es la primera en llamar cuando sus amigos tienen algún problema, por eso le extraña tanto el comportamiento que está teniendo en los últimos meses. Cree que el atraco es solo una piedra más en su camino. Defiende que la guerra interna que hay en su familia está acabando con su paciencia, por eso está tan afectada.

La madre de Antonio Tejado lanza una acusación

«Aquí hay algo todavía más, la madre de Antonio Tejado dice que cuando murió su marido no estuvieron a su lado», ha explicado María Patiño. «Le reprocha que María del Monte tampoco le ha llamado desde que Tejado entró en la cárcel y aseguran que la mano que mece la cuna es Inmaculada Casal». Todo esto ha hecho que María José tome distancia y decida romper con la que fue su cuñada. «La veo por primera vez en mi vida mal, está cabizbaja, está triste, esto no viene de ahora», declara Patiño. También ha dejado claro que hay mucha gente que la quiere y que no tardará en recuperar su sonrisa.