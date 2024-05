Belén Esteban pone a Carmen Borrego a caldo: «La veo muy subida»

Ha estallado la guerra. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ están participando en un programa que se emite en YouTube llamado ‘Ni que fuéramos’. Desde este espacio lanzan ataques a sus antiguos compañeros y Carmen Borrego se ha convertido en una de las víctimas. La colaboradora continúa trabajando en Telecinco y sea desentendido del equipo que en su momento capitaneo Jorge Javier Vázquez. Esto no le ha sentado bien a Belén Esteban, quien ha dado un golpe en la mesa para asegurar que la hermana de Terelu Campos ha elegido el camino equivocado. Esta temporada se ha convertido en la estrella de ‘Supervivientes’ y su comportamiento está dando mucho de que hablar.

«Creo que a Carmen Borrego, algo que pensaba que no le iba a pasar, se le ha subido el personaje de que ‘Supervivientes’. Piensa que el programa solo ha hecho audiencia por ella», ha comentado la ex de Jesulín de Ubrique. Carmen prefiere no responder a estos ataques, gesto que los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ no se han tomado nada bien. Kiko Matamoros considera que la hija de María Teresa Campos «tiene un carácter chulesco» que debería quitarse cuanto antes. Belén le ha dado la razón asegurando: «Yo es que la veo muy subida».

No podemos olvidar que hasta hace relativamente poco Carmen era un personaje secundario dentro de la crónica social. Trabajaba detrás de las cámaras y no quería saber nada de la prensa. Era directora de programas, se quedó sin trabajo y decidió dar el salto que muchos estaban esperando. El periodista Raúl Prieto le convenció para ser colaboradora de ‘Las Campos’, un reality que narraba la vida de su mediática familia. Fue el primer paso de una carrera repleta de éxitos, pero ¿por qué Belén Esteban está en su contra?

El ataque de Belén Esteban

«Carmen tiene que empezar a gestionar mejor la persona que era hace poco tiempo. Hay alguien que no la está asesorando bien», ha declarado Belén en ‘Ni que fuéramos’. Hay que recordar que Borrego es una de las pocas colaboradoras que se ha quedado en Telecinco después de la cancelación de ‘Sálvame’. De hecho tiene mucho protagonismo dentro de la cadena y cada vez está en más programas. Coincide con su sobrina Alejandra Rubio y genera tramas muy interesantes, pero Belén piensa que debería replantearse su presente en Mediaset.

Terelu Campos apoya rotundamente a su hermana y ha conseguido algo interesante. Supuestamente la presentadora también se vio afectada por los vetos que se establecieron en Mediaset, pero ‘Supervivientes’ hizo que los responsables de Telecinco se pusieran en contacto con ella para que regresase a la cadena. Lo primero que hizo fue protagonizar una intervención telefónica con Honduras, después acudió al plató y finalmente se terminó asentando en ‘¡De Viernes!’, programa que ocupa la misma franja horaria que ‘Sálvame Deluxe’.

¿Regresará Terelu a Telecinco?

Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han desentendido de nuevo proyecto de Fabricantes Studio, la productora que hace unos meses se llamaba La Fábrica de la Tele. Esta empresa siempre ha apoyado a las hermanas Campos, por eso los responsables de la misma han generado una polémica que marcará un antes y un después. Kiko Matamoros ha tirado de la manta y ha asegurado que Terelu no quiere formar parte de ‘Ni que fuéramos’ porque ha recibido una oferta de Mediaset. Lydia Lozano ha confirmado este dato, pero de momento no hay más información al respecto y la hija de María Teresa tampoco ha roto su silencio.

Belén Esteban entiende que no todo el mundo haya querido estar en YouTube, aunque no aprueba el comportamiento que está teniendo Carmen Borrego. La colaboradora se ha visto envuelta en una guerra contra su hijo, el discreto José María Almoguera. Este asunto ha generado mucho interés en el público y cada vez son más los que quieren llegar hasta el final, algo que ha posicionado a Borrego como uno de los rostros más mediáticos de Telecinco.

La decisión de Carmen Borrego

Dejando a un lado las críticas que ha recibido por parte de Belén Esteban, Carmen Borrego ha demostrado que está perfectamente capacitada para generar espectáculo. Sin embargo, no quiere entrar en ninguna guerra con sus antiguos compañeros y ha decidido guardar silencio cuando un reportero se ha acercado a ella para preguntarle por este asunto. Borrego prefiere estar lejos de determinados escándalos y centrarse en las polémicas que han condicionado su vida en las últimas semanas. Esa es la razón por la que no ha respondido a Belén, quien sigue insistiendo en que la hermana de Terelu tiene aires de grandeza.