La impactante doble pillada a Paula Badosa y Tsitsipas tras anunciar su ruptura

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas vuelven a estar en el foco. Ambos tenistas habrían sido pillados juntos y grabados dos veces en Mónaco en los últimos días poco después de su sonada uptura. En las redes sociales se especula con una posible reconciliación entre ambos deportistas pese a que la española anunciara la separación hace unas semanas. De confirmarse que las imágenes son recientes, está claro que ambos vuelven a ser más que amigos, pues pasean de la mano por el Principado.

Badosa y Tsitsipas revolucionaron el tenis con el anuncio de su relación sentimental hace aproximadamente un año y hace unas semanas volvieron a generar un gran revuelo al comunicar la ruptura. Ambos jugadores habrían finalizado el noviazgo y tomado caminos separados, sin perder la amistad, pero casi a la vez que el adiós a esta pareja, salieron a la luz unas fotos que ponían en duda todo, con Badosa y Tsitsipas acaramelados en plena cita romántica por Madrid coincidiendo con la celebración del Mutua Madrid Open, justo tras eliminados de manera prematura en el cuadro. Ambos dieron rienda suelta al amor pero poco después cortaban.

So it looks like Tennis Power Couple Tsitsidosa are back on.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa were spotted together, today in Monte Carlo, Monaco.

May 18, 2024 pic.twitter.com/V3SKcVFmYn

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) May 19, 2024