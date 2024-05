Paula Badosa anuncia por sorpresa su ruptura con Tsitsipas

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas ponen fin a su relación sentimental, después de algo más de un año en el que se convirtieron en la gran pareja del tenis profesional, en estos términos. Por sorpresa, la tenista española anunciaba la ruptura en un comunicado emitido este domingo y en el que deja claro que el fin del noviazgo se da de mutuo acuerdo y que ambos mantienen una buena relación.

En una nota compartida con sus seguidores a través de Instagram, Paula Badosa anunciaba la ruptura de mutuo acuerdo con Stefanos Tsitsipas. «Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stefanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa. Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado», escribió Badosa, en una noticia que pronto se iba a convertir en uno de los grandes temas del día.

Si bien se desconocen los motivos de la ruptura sentimental entre los tenistas, Badosa sí hizo saber que la amistad se mantiene y que es un acuerdo entre ambos para llegar al fin del camino que habían construido desde hacía poco más de un año, cuando se supo que había empezado una relación con Stefanos Tsitsipas.

⬇️🇪🇸🇬🇷 Stefanos Tsitsipas and Paula Badosa have split up

📸 Badosa’s IG pic.twitter.com/w23W5Q3x55

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 5, 2024