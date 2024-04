Paula Badosa sigue su caída y se despide en primera ronda del Mutua Madrid Open

Paula Badosa cayó eliminada a las primeras de cambio del Mutua Madrid Open, acumulando una nueva decepción, marcada de nuevo por el físico, que no le deja avanzar en los torneos. La tenista catalana llegaba entre algodones al WTA 1000 de Madrid, tras sufrir una lesión en la pierna izquierda en la cita de Stuttgart, pero quiso forzar para jugar en la Caja Mágica, donde claudicaba tras dos horas y siete minutos ante la también española Jessica Bouzas.

El resultado (2-6, 6-3, 6-3) favorable a Bouzas, demuestra la igualdad del partido y la alternancia entre dos tenistas que no pudieron poner su servicio a salvo durante gran parte del encuentro, con una Jessica más sólida y que encontraría ahí el detalle ganador del encuentro. Badosa, mermada físicamente en los desplazamientos, intentó atacar al resto y subsistir con el servicio, pero tras ganar el primer set, encontró muchas dificultades ante una tenista procedente de la previa y con dos partidos de rodaje, que se llevó el gato al agua.

Esta derrota provocará una caída mayor de Paula Badosa en el ranking WTA, a la espera de conocer cuál es el estado físico de su pierna izquierda y también de su espalda. La jugadora española ya está fuera del Top-100 y defendía octavos de final en el Mutua Madrid Open, por lo que seguirá descendiendo en la clasificación, algo que, si bien secundario en comparación con su físico, cuenta con relevancia a la hora de clasificarse para los mejores torneos del calendario.

Por su parte, Jessica Bouzas sigue viviendo un sueño en Madrid y, a sus 21 años, consigue colarse en la segunda ronda de un WTA 1000. Ahora, la jugadora de Villagarcía de Arosa se enfrentará a una de las favoritas del cuadro, la letona Jelena Ostapenko, actualmente nº10 del ranking.

Badosa, decepcionada con su tenis

Más allá de las complicaciones con el físico, tanto con la limitación de la espalda como el problema en la pierna izquierda, en la que lució un vendaje muy aparatoso, Paula Badosa quiso ser sincera y no se escudó en ello, si no en su falta de nivel tenístico, para hablar de la derrota en primera ronda del Mutua Madrid Open. «Hoy me ha afectado mi nivel de tenis. Físicamente es lo que hay, pero mi nivel de tenis ha sido muy bajo», comentaba Badosa en rueda de prensa. «Siempre miro la parte positiva y no me queda otra que seguir entrenando y pensar en los siguientes torneos», añadió la tenista española.