Esta es la tarta de queso que arrasa en Mercadona por menos de 2 euros

La tarta de queso es quizás uno de los postres más deseados por los amantes de la repostería. Su textura cremosa, el equilibrio perfecto entre el dulzor y la acidez, y la versatilidad en cuanto a ingredientes y presentaciones, hacen de este postre una opción irresistible para cualquier ocasión. Desde las recetas caseras más tradicionales hasta las versiones gourmet de los restaurantes más prestigiosos, la tarta de queso ha sabido ganarse un lugar especial en los corazones (y estómagos) de muchos. Pero no sólo se encuentra en las pastelerías o en las cocinas de los más apasionados de la repostería; también se puede disfrutar de este manjar en supermercados, siendo Mercadona uno de los lugares donde más se aprecia este dulce.

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana, ha sabido conquistar a sus clientes no sólo con productos frescos y de calidad, sino también con una selección de postres que no tienen nada que envidiar a las elaboraciones artesanales. Entre su oferta, la tarta de queso siempre ha sido una estrella, pero recientemente han lanzado una nueva versión que está causando sensación. Esta nueva tarta de queso de Mercadona no sólo destaca por su delicioso sabor, sino también por su precio increíblemente accesible: menos de 2 euros. Este nuevo producto ha logrado captar la atención de los consumidores y está arrasando en las redes sociales.

En los supermercados de Mercadona, se ha observado un auge en la demanda de esta nueva tarta de queso. No es de extrañar que un postre tan amado, ahora en una versión innovadora y asequible, se haya convertido en un éxito rotundo. La combinación de una receta exquisita, un precio imbatible y la facilidad de adquisición ha hecho que este producto se agote rápidamente en las estanterías. Pero, ¿qué hace a esta nueva tarta de queso tan especial? A continuación, te contamos al detalle todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno gastronómico.

La nueva tarta de queso que triunfa en Mercadona

La nueva tarta de queso que está arrasando en Mercadona es la Cheesecake con Arándanos de la marca Hacendado. Se presenta en un práctico envase de 190 gramos, dividido en dos porciones de 95 gramos cada una. Este formato es ideal tanto para consumir en solitario como para compartir, ofreciendo una dosis justa de placer sin excesos. Cada porción contiene 267 calorías, lo que la hace un capricho moderado para aquellos que buscan cuidar su figura sin renunciar a los pequeños placeres.

La Cheesecake con Arándanos Hacendado está compuesto por una base de galletas picadas, una capa de queso cremoso con fermentos lácticos y una deliciosa mermelada de arándanos. Esta combinación de ingredientes crea una armonía de sabores y texturas que resulta irresistible. La mantequilla salada utilizada en la base de galletas aporta un contraste sutil que realza el dulzor del queso y la acidez de la mermelada, haciendo de cada bocado una experiencia única.

Beneficios y atractivos del producto

Además de su delicioso sabor y su precio accesible, la Cheesecake con Arándanos Hacendado ofrece varios beneficios que lo hacen destacar entre otras opciones del mercado. En primer lugar, su formato de dos porciones individuales facilita su consumo en cualquier momento, sin necesidad de preocuparse por conservar el resto. Esto lo hace perfecto para llevar como postre en el trabajo, para disfrutar en un picnic o simplemente para darse un capricho en casa.

El uso de ingredientes de calidad, como el queso cremoso y los arándanos, garantiza una experiencia de sabor auténtica y placentera. La inclusión de fermentos lácticos no sólo mejora la textura del queso, sino que también aporta beneficios probióticos, contribuyendo a la salud digestiva. Por otro lado, la base de galletas con mantequilla salada añade un toque crujiente y sabroso que complementa perfectamente la suavidad del queso y la mermelada.

La sostenibilidad y compromiso de Mercadona

Otro aspecto que merece ser destacado es el compromiso de Mercadona con la sostenibilidad y la calidad de sus productos. La cadena de supermercados se esfuerza por ofrecer productos que no solo satisfagan a sus clientes, sino que también sean responsables con el medio ambiente. En el caso de la Cheesecake con Arándanos Hacendado, se utilizan ingredientes seleccionados bajo estrictos controles de calidad, asegurando que cada bocado sea no sólo delicioso, sino también seguro y saludable.

Mercadona trabaja continuamente para reducir su huella ecológica, implementando prácticas sostenibles en toda su cadena de suministro. Esto incluye desde la selección de proveedores hasta el empaquetado de sus productos. Los envases utilizados para la cheesecake, por ejemplo, son reciclables, contribuyendo así a la reducción de residuos y promoviendo un consumo más responsable.

En conclusión, Mercadona ha demostrado una vez más su capacidad para innovar y satisfacer las demandas de sus clientes, ofreciendo productos que no solo cumplen con altos estándares de calidad, sino que también son asequibles para todos. La Cheesecake con Arándanos es una prueba de ello, y seguramente se va a convertir en un favorito en los hogares españoles a partir de ahora, aunque si deseas probar esta nueva tarta de queso de Mercadona, no tardes en ir a por ella ya que se agota por momentos en sus tiendas.