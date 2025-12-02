El restaurante vasco con una estrella Michelin en el que se comparte mesa como en las sociedades gastronómicas: qué se come y precios

En Mungia, a unos kilómetros de Bilbao, Bakea es el restaurante vasco del que todo el mundo está hablando. Desde que la Guía Michelin anunciara sus novedades para 2026, este pequeño templo de la brasa se ha convertido en uno de los nombres más comentados del panorama vasco. Y no sólo por la estrella recién estrenada, también por la particular filosofía que impregna cada detalle del local.

Lo que hace distinto a Bakea no es únicamente su cocina a fuego vivo ni sus productos de cercanía. El restaurante funciona casi como un txoko contemporáneo: un espacio donde se comparte mesa, donde la vajilla no es de catálogo sino que cada pieza, ya sea un cubierto o un soporte para el pan, ha sido fabricada en el propio taller del chef. Esa mezcla de tradición, artesanía y técnica ha permitido a Alatz Bilbao construir algo muy poco habitual, incluso para Euskadi, donde la gastronomía suele ir un paso por delante. La estrella Michelin, anunciada en Málaga en una gala especialmente reñida, llega para poner en el mapa un proyecto que llevaba tiempo gestándose. Un restaurante donde todo, fuego, hierro, memoria y territorio, se funde para crear una propuesta que huye de artificios y se apoya en una cocina profundamente arraigada en Mungialdea. Y que, además, estrena también una estrella verde por su compromiso con la sostenibilidad.

Bakea: el restaurante vasco ganador de una estrella Michelín

Bakea no se parece a un restaurante al uso. Para empezar, porque parte de un concepto que mezcla gastronomía y metalurgia. Su chef, Alatz Bilbao, trabajó durante años en talleres de Mungia como tornero y fresador antes de incorporarse al equipo de Mugaritz. Ese conocimiento del metal sigue muy presente en su cocina: muchas de las herramientas que usa para manipular producto, servir o finalizar elaboraciones están diseñadas y creadas por él mismo en el taller familiar.

Además, el restaurante rinde homenaje a los txokos vascos con una idea poco habitual en la alta cocina: las mesas se comparten. De este modo, los comensales se sientan juntos como se hace en las sociedades gastronómicas, en un ambiente sereno y sin prisas, donde cada pase se recibe con la misma naturalidad con la que se disfrutaría de un guiso casero un domingo cualquiera.

El espacio refuerza esa identidad. Bakea está pensado como un lugar tranquilo, enraizado en Mungia, donde todo, desde el diseño gráfico hasta la cerámica o los textos que acompañan la experiencia, habla de un proyecto coral. El fuego es el centro de la cocina, y no de forma metafórica: sólo cocinan con brasa, humo y leña autóctona, principalmente haya, roble y sarmiento.

La cocina: 100 % brasa y producto de cercanía

Si hay algo que define a Bakea es que todo pasa por el fuego. La cocina se apoya en un ingenio llamado La Makina, diseñado por el propio Alatz. No es un horno convencional ni una parrilla estándar; es una herramienta creada para trabajar con leña y controlar el calor con precisión, algo que el chef domina gracias a su experiencia previa en la metalurgia.

El producto es siempre de cercanía. Los ingredientes llegan de la red de proveedores de Mungialdea y la temporalidad manda. Por eso el menú degustación cambia según el mercado, aunque en otoño destacan platos como:

Pulpo y manteca

Garbanzo, rape y piparra

Nabo a la bilbaína

Setas de temporada

Son recetas que combinan técnicas contemporáneas con sabores reconocibles, de esos que conectan con la memoria gastronómica vasca. Una cocina directa, intensa y sin ornamentos innecesarios.

Para beber, Bakea propone algo muy coherente con su filosofía: vinos elaborados en las inmediaciones del territorio, con la opción de maridaje o descorche.

Qué cuestan los menús degustación

Bakea ofrece actualmente dos menús degustación:

Menú Luze (15 pases): 180 €

Menú Labur (12 pases): 120 €

La cocina decide qué se sirve en cada servicio, siempre según lo que ofrece el mercado y respetando las temporadas. También existe la opción de maridaje con vinos locales.

El chef: de la metalurgia a la cocina de autor

La historia de Alatz Bilbao es, en sí misma, parte del encanto del restaurante. Nació en Mungia, creció entre talleres y fuego, y durante cinco años trabajó en la metalurgia. Ese contacto diario con los metales y con formas de fabricar piezas fue, sin quererlo, un puente hacia la cocina, donde también encontró su manera de construir, crear y transformar.

Tras formarse en los fogones y pasar por Mugaritz, Alatz consolidó un estilo propio: una cocina física, directa, casi artesanal, en la que el fuego no es un recurso sino un lenguaje. Bakea estructura su equipo en tres áreas: cocina, sala y taller y funciona como una pequeña comunidad creativa donde cada persona aporta una pieza del engranaje.

Cómo reservar y horarios

Bakea está en la calle Olalde Beresia 1, en Mungia (Bizkaia) y para reservar puedes llamar al +34 611 769 149 o escribir al correo [email protected]. Por último, los horarios son: