El mejor restaurante para carnívoros de Europa está en este pueblo del País Vasco, según National Geographic

Quien entiende de gastronomía sabe que no es lo mismo una carne a la sartén que una hecha con mimo y respeto. De esas que, al cortar, el cuchillo se desliza como si fuera mantequilla, suelta un jugo mezclado con sangre carmesí, y dentro de ese tostado ligeramente carbonizado se esconde un color rosa que se va intensificando hacia el centro. Un término medio perfecto. Morderla no cuesta, pero el sabor lo dice todo.

Para los carnívoros, comer carne es un arte. No vale ir a cualquier sitio, lo mejor es escoger con cabeza. Y el mejor restaurante de carnes de Europa (y el tercero del mundo, según el ránking internacional World’s 101 Best Steak Restaurants) está en un pueblo del País Vasco. Hay que ir, al menos una vez en la vida.

Este es el mejor restaurante de carnes de Europa, y está en el País Vasco

En el monte Jaizkibel se esconde un templo donde la carne no se cocina, sino que se honra. El restaurante Laia Erretegia, en Hondarribia (Guipúzcoa), es una experiencia única que puede marcar un antes y un después en la manera en la que se come la carne.

Detrás de sus puertas están los hermanos Ayala: Jon, maestro parrillero que se encarga de dejar el punto exacto, la maduración perfecta y la textura ideal; y Arantza, jefa de sala.

El asador es conocido por sus cortes de razas excepcionales (rubia gallega, simmental bávara, roja y blanca polaca) madurados hasta 200 días. La carne se presenta trinchada en mesa, lo que permite apreciarla por completo.

Con este nivel de exigencia, no extraña que Laia Erretegia haya sido elegido el mejor restaurante carnívoro de Europa en 2024, y el tercero del mundo, según el ránking World’s 101 Best Steak Restaurants. Un reconocimiento que confirma lo que muchos ya sabían y que National Geographic no ha dudado en destacar.

¿Qué opinan los comensales sobre este templo de la carne?

Laia Erretegia acumula valoraciones que rondan el 4,5 sobre 5 en Google. Una puntuación que no se consigue por casualidad, sino con constancia.

«La mejor comida de mi vida», escribe uno. Otro lo resume con precisión: «La chuleta con maduración extra ha sido la mejor carne que he probado jamás». Hay quien destaca el servicio, siempre atento pero sin agobiar, y quien subraya los detalles: desde los ventanales con vistas hasta la vajilla hecha por la tercera hermana, Saioa Ayala, ceramista.

Por supuesto, no todo es perfecto. Algún comensal comenta que ciertas raciones, como los hongos o las patatas, no justifican su precio. Pero nadie discute la calidad del producto.

¿Qué pedir en el mejor asador de Europa?

Entre los entrantes, brillan el steak tartar de chuleta, la vieira con aire de aceite de oliva o las alcachofas con papada ibérica. En la sección marina, el carabinero a la brasa es de lo más destacado.

La carta es un homenaje a la parrilla, así que, naturalmente, ese es el centro de atención. Está la chuleta Premium, la Dry-Aged, pero también se puede pedir lomo alto, solomillo de vacuno mayor o entrecot. Todas se sirven con guarniciones sencillas: pimientos asados, patatas risoladas o una ensalada de las de siempre.

Para beber, hay vinos clásicos, otros más peculiares y sidras que combinan con casi todo. Y de postre: flan con espuma de caramelo y sal, helado de hierbaluisa, quesos seleccionados al gusto… Nada decepciona.