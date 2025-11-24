Aviso serio de la AEMET al País Vasco por un episodio de tormentas y lluvias: las zonas más afectadas

Este aviso de tormentas y lluvias de la AEMET para el País Vasco pone los pelos de punta ante lo que llega. Una situación del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos viviendo una recta final del mes de noviembre en el que tocará estar preparados para hacer realidad un cambio que puede ser esencial. Con la mirada puesta a una serie de situaciones en las que todo puede acabar siendo posible.

Llega un episodio de tormentas y lluvias al País Vasco

Estas son las zonas más afectadas por este aviso

Un aviso que ha lanzado la AEMET para el País Vasco, por lo que, tocará estar pendiente de lo que está por llegar en breve. Un giro radical que puede acabar siendo el que marque estas jornadas que tenemos por delante en este inicio de semana en el que todo puede ser posible.

Tal y como explican en la web de la AEMET: «Nuboso o cubierto. Lluvias débiles dispersas de madrugada en el litoral, que serán más intensas en el este de Gipuzkoa donde no se descartan al final. Temperaturas en ascenso, que puede ser localmente notable en las máximas y de las mínimas en el área de Hondarribia. Viento del suroeste, moderado en el litoral y flojo en el interior con intervalos de moderado en el sur durante las horas centrales». Las alertas estarán activadas: «Ascenso que puede ser localmente notable de las temperaturas máximas y de las mínimas en el litoral oriental de Gipuzkoa».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé una intensa circulación atlántica asociada a una borrasca situada al norte de la Península y un anticiclón al suroeste. Dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste Galicia. Se esperan en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1600-2000 metros. En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular. Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos. Se esperan aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios. Heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales. En Canarias, ascensos sobre todo en las máximas, que pueden ser notables en medianías».