Con Zapatero, Perkins Rocha estaba dentro y De Juana Chaos fuera

Al sin par José Luis Rodríguez Zapatero se le atribuye, además de una mediación posiblemente interesada con los gobiernos de Chávez y Maduro, una grave inacción sobre la situación de los presos políticos durante estos años, y un manifiesto desinterés en promover extradiciones de miembros de ETA refugiados en Venezuela.

Para muchos, Zapatero es un intermediario bien remunerado de la «narcodictadura» venezolana, que podría haber hecho una fortuna a través de participaciones en minas de oro y diamantes. Su riqueza, de orígenes «oscuros» -creció desde modestos activos en 2011 a propiedades lujosas a día de hoy- se sospecha ligada a este rol de mediador con la dictadura. Pero, aún más grave, podría haber presionado a víctimas y presos para silenciar sus denuncias contra el régimen. Por ejemplo, Laurent Saleh, quien sufrió 25 meses de tortura en «La Tumba», relató que Zapatero llamó a su madre para disuadirla de denunciar que, como decía el capitán Renault en Casablanca («¡Qué escándalo! Aquí se juega!»), en Venezuela se estaba torturando a presos políticos. O el caso de Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, que recuerda a Zapatero paseando por la cárcel de Ramo Verde con una «sonrisa helada» y los ojos fríos, intentando convencer a los reclusos para que no protestaran. Aún sigue encerrado Perkins Rocha, abogado personal de María Corina Machado, además de coordinador jurídico del Comando Con Venezuela (campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024), y su esposa, María Constanza Cipriani, activista y opositora venezolana, está yendo por todos los medios de comunicación para conseguir que sea liberado.

Zapatero utilizó a presos políticos como «mercancía» para blanquear la dictadura chavista. Se comportó como un manipulador que ocultaba el sufrimiento de los disidentes para mejorar la imagen internacional de Maduro. Y tampoco movió un dedo para que las víctimas de ETA tuvieran la justicia que merecían. Venezuela ha sido un refugio seguro para nueve etarras huidos, algo así como el 30% de los 30 prófugos de ETA en el mundo. Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arturo Cubillas (enlace ETA-FARC con cargos en el gobierno venezolano) y otros como José Luis Eziolaza Galán, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Luis Alfonso González Ote, José Martín San Sebastián y José Miguel Uriz Zabaleta han evitado la justicia gracias a la negativa sistemática del régimen chavista a sus extradiciones.

Pero José Ignacio de Juana Chaos (conocido como Iñaki de Juana Chaos), uno de los etarras más sanguinarios del comando Madrid de ETA, condenado por 25 asesinatos (incluyendo el atentado de la Plaza de la República Dominicana en 1986 que mató a 12 guardias civiles), es el que concita una alarma y un rechazo mayores. Se le localiza en Venezuela desde al menos el 2014 o el 2015, donde huyó tras su salida de prisión en 2008 (cumplió solo parte de una condena de más de 3.000 años gracias a redenciones trucadas y huelgas de hambre). España solicitó su extradición formal en 2015 (por enaltecimiento del terrorismo tras una carta leída en un homenaje en 2008), pero el régimen chavista nunca respondió ni cooperó en nada.

Documentos del exjefe de inteligencia venezolano Hugo «el Pollo» Carvajal (entregados a la Audiencia Nacional) sugieren que podría haber hecho viajes saliendo de Venezuela (incluso posibles entradas en España vía fronteras terrestres o vuelos a Barcelona), pero no cambiaron su base principal en el país caribeño.

Zapatero no fue un mediador neutral, sino un actor complaciente con esa brutal dictadura, priorizando sus beneficios personales sobre la justicia y los derechos humanos . No ha ayudado a las liberaciones de los presos políticos, nunca luchó por ellos ni facilitó las extradiciones de etarras como De Juana Chaos ignorando el dolor de las víctimas de ETA. Incluso la dictadora suplente de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo tildó una vez de «siniestro». ¿Rendirá cuentas algún día ante la historia y la ley? La mayoría de los españoles lo está deseando.