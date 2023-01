El vertedero de TV3

Los contenidos de humor de TV3 y Catalunya Ràdio se han convertido en un vertedero. No buscan entretener, sino sembrar odio y cizaña entre los catalanes separatistas y no separatistas y entre los catalanes en general y el resto de españoles. El programa de moda entre estos generadores de rencor es, en estos momentos, el Zona Franca, un teórico late night que se emite en TV3 y que juega con el «puta España» como grito de guerra. No es una casualidad, tanto el presentador como algunos de los colaboradores provienen de un podcast humorístico culé llamado La sotana que usa el «puta España» como uno de sus lemas más recurrentes. Les recomiendo -aunque sea darles visitas- que busquen en YouTube la edición de La sotana que emitieron desde Bélgica con el rapero Valtònyc como invitado. Nadie podrá decir en la dirección de TV3 que no sabían lo que fichaban.

La última hazaña de Zona Franca ha sido la siguiente: dos miembros de La sotana (el colaborador Manel Vidal y el presentador Joel Díaz) hablan sobre el PSC, y Vidal muestra un gráfico y dice que en los temas relacionados con el «eje nacional» catalán los votantes y dirigentes socialistas se sitúan en un punto rojo que está en el extremo de una esvástica. Vamos, les llama nazis. En redes se ha armado una buena, sobre todo porque el PSC pactó con ERC y Junts, y votó a favor, de la actual dirección del ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, y tiene tres de los siete consejeros de este organismo. Así que, en parte, los tres consejeros socialistas son responsables de que un gracioso haya llamado «nazis» a sus votantes. Justicia poética. Por cierto, cuando el presentador le recuerda a Vidal que los socialistas tienen la llave para aprobar los presupuestos de TV3 en el Parlament, responde que su chiste es animus iocandi y lo traduce como que “es una locución latina que quiere decir a mí no me toquéis los cojones”. Este es el nivel.

El problema es que no es un hecho aislado. Se une también al «puta España» que sigue vivo en El búnker, un programa de Catalunya Ràdio que presentan otros dos sembradores de rencor disfrazados de cómicos: Peyu y Jair Domínguez. Igual les recuerdan por su gag en el que fantaseaban con practicar sexo con una menor, la Princesa Leonor, y que fue retirado por TV3. Por supuesto, su castigo consistió en que siguen trabajando en la radio pública. Para no cansarlos, les recomiendo que vayan a Google, pongan «Peyu Jair Domínguez polémica» y vean el extenso currículum de la punta de lanza del humorismo independentista. Y les recomiendo que hagan lo mismo con «Està passant polémica». El Està passant es el programa que se emite justo antes del informativo nocturno de TV3, y que algunos cómicos catalanes lo bautizan como El intermedio catalán, dado que es un programa satírico de actualidad al estilo del que presenta El Gran Wyoming en La Sexta.

Toni Soler es un personaje interesante, no sólo es el presentador del Està passant, es el productor de algunos de los espacios más exitosos de humor de la historia de TV3. Más de ochenta millones de euros ha facturado desde 2010 a los medios de comunicación de la Generailtat. Aunque su programa más conocido a nivel nacional es Todo es mentira que presenta Risto Mejide. Soler ha sobrevivido a todos los vaivenes de la política catalana y sigue siendo uno de los empresarios audiovisuales que más vende a TV3.