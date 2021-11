La plataforma en defensa de los valores de la monarquía española, la Asociación Concordia Real Española, ha registrado este viernes una denuncia ante Audiencia Nacional contra dos humoristas de la televisión autonómica catalana TV3 que realizaron manifestaciones sexuales sobre la reina Letizia y la princesa Leonor. Según denuncia la asociación, las supuestas bromas de Jair Domínguez y Lluis Jutglar, conocidos por el espacio BricoHeroes, podrían ser constitutivas de delitos de calumnias y /o injurias graves contra la Corona recogido en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal.

Los hechos se remontan al día 24 de octubre, justo dos días después de la celebración de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando los referidos humoristas subieron una historia en redes sociales en la que mostraban su malestar porque dicho canal de televisión había censurado un fragmento de su programa. Subieron el corte eliminado a su canal, que aún se mantiene publicado.

En el fragmento censurado, según TV3 por su contenido «machista», los protagonistas de Bricoheroes mantienen el siguiente diálogo:

-Dime algo de rico que te gustaría hacer?

-Que me la chu… Letizia Ortiz

-Eso es poco de ricos.. Si me hubieras dicho la hija… Bueno la hija es excesivo

-No, no…

Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil👇🏼 pic.twitter.com/Zch1JqrfR1

— Peyu (@enpeyu) October 24, 2021