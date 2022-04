Resulta curiosa la reacción del radical partido de izquierda Unidas Podemos ante el escándalo de la presunta estafa protagonizada por un miembro destacado de la aristocracia: proponen sólo reformar el Código Penal para retirar los títulos de nobleza a los integrantes de ese círculo social si un Tribunal de Justicia los condena por un delito de corrupción. Dado que ellos se oponen, al menos en teoría, a que se mantenga cualquier tipo de privilegio a personas vinculadas con las clases sociales adineradas o pertenecientes a las élites, hubiera sido mas coherente pedir que de una vez por todas se eliminaran los títulos nobiliarios y desaparecieran los mas de 2.800 duques, marqueses, condes, vizcondes, barones y otros nobles de menor rango que existen aún en España.

Da igual que hoy en día todos ellos, pertenecientes a la Diputación de la Grandeza de España, no conserven privilegio alguno de los muchos que gozaron en siglos anteriores. Lo importante para UP y otras fuerzas minoritarias de ultraizquierda es que todos ellos pertenecen a un sector que ellos denominan la casta y eso no se puede tolerar por los que quieren una sociedad igualitaria. La realidad es que a lo largo del siglo XX y estas dos décadas del XXI la aristocracia ha ido perdiendo todas sus prebendas, una de las últimas fue tener derecho a usar el pasaporte diplomático, y que la concesión de títulos nobiliarios, que sólo puede hacer el Rey, han quedado relegados a ser únicamente un gesto de reconocimiento hacia personas que se han distinguido en el campo de la política, la ciencia, el deporte, la gestión de empresas, la medicina y otras actividades relevantes desde el punto de vista social.

El Rey Felipe VI no ha concedido ningún título nobiliario en los casi ocho años que lleva de Jefe del Estado, aunque no se sabe si no lo hace por considerar que el ambiente en estos momentos no es favorable a gestos de ese tipo o porque cree que engrosar el círculo de aristócratas es algo que hay que ir dejando atrás. Su padre, el hoy rey emérito sí que quiso distinguir durante su reinado a un total de 47 personas con títulos nobiliarios, 10 de ellos con Grandeza de España. Los últimos beneficiados con la distinción honorífica, según define la Constitución fueron otorgados en Mayo de 2014, un mes antes de la abdicación de don Juan Carlos. La historiadora Carmen Iglesias, el cardiólogo Valentín Fuster, el bioquímico Santiago Grisolía se unieron a otros aristócratas nombrados con anterioridad como Vicente del Bosque, entrenador de la selección española que ganó la Copa del Mundo, el escritor Vargas Llosa, la investigadora Margarita Salas o el banquero José Ángel Sánchez Asiaín.

Los méritos considerados por los Reyes españoles a lo largo de los siglos para elevar a algunos de sus súbditos al rango de nobles han cambiado radicalmente. En la actualidad, lo que se tiene en cuenta no es la de realizar grandes hazañas de tipo militar sino el haber realizado acciones en beneficio de la ciudadanía y de toda la humanidad. Quizá por eso, Unidas Podemos quiera tan sólo expulsar a los nobles corruptos condenados por la justicia y no hacerlos desaparecer por formar parte de la casta que ellos tanto denigran.