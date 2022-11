La flamante candidata del PSOE a la alcaldía madrileña, Reyes Maroto, más conocida como Navajita plateá por mostrar en tamaño XXL la pequeña navaja ensangrentada que, según la ministra, le envió un peligroso fascista (luego resultó ser un jubilado que no estaba en sus cabales) en vísperas de las autonómicas madrileñas de mayo de 2021, tiene un pasado que trata de ocultar. Resulta que la ministra de Industria recibió un premio académico por una investigación junto a Carlos Mulas-Granados, el que fuera director de la extinta Fundación Ideas que acabó siendo destituido tras conocerse que su mujer, Irene Zoe Alameda, había cobrado del laboratorio estrella de los socialistas por unos trabajos bajo el pseudónimo Amy Martin durante los años 2010 y 2011. En las redes sociales, la ministra omite el pequeño detalle de que ganó dicho galardón junto al ex ideólogo socialista por un trabajo conjunto.

En concreto, Maroto y Mulas publicaron en 2001 el documento Duration of Fiscal Consolidations in the European Union, elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por aquel entonces, Maroto era ayudante de investigación en Fedea (lo fue entre 1998 y 2003) y Mulas era presentado en el informe como investigador de la Universidad de Columbia y el Instituto Juan March. Maroto obvia en su currículum que ella es coautora de la obra y omite el nombre de Carlos Mulas-Granados, con el que volvería a trabajar de manera estrecha en la antigua Fundación Ideas, el gran laboratorio de ideas que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que cerró Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2013 meses después de estallar el escándalo de Amy Martin.

O sea, que la ministra agranda una pequeña navaja y apunta sin pruebas al fascismo, mientras disminuye hasta hacerlo desaparecer a un colega de dudosa reputación con el que compartió su pasado profesional. Reyes Maroto, Navajita plateá, hace prodigios con el photoshop.