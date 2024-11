‘Trama hidrocarburos’: ojo con los nombres

Se comprende que no les llegue la camisa al cuello. Lo mollar de los trinques del clan Aldama no parece que esté en las mascarillas, ni siquiera en otros flecos que afectan a la mismísima Begoña Gómez. No.

De lo que se ha conocido hasta ahora merced a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo mollar está en los negocios de la gasolina para lo que es necesario contar con los permisos y autorizaciones facilitados por los ministerios de Energía y Economía.

Precisamente, Víctor de Aldama fue mandado a prisión preventiva por el juez Santiago Pedraz por este asunto, junto con otros socios; las cifras defraudadas al erario público sólo en concepto de IVA se acercan a los 200 millones de euros, que no es una cantidad que gane una cajera de supermercados todas las semanas. De este caso, Aldama hasta el momento no ha abierto la boca.

¿La abrirá? Seguro. Tal y como se presentan las rejas para él, poco tiene que perder. Si la justicia le ha dejado en la calle es porque ha prometido meter el estilete en ese melón. El hecho cierto es que Aldama y sus socios consiguieron los permisos; por lo tanto, alguien los autorizó y firmó. La UCO ha tabulado reuniones al respecto con las ministras de ahora y de ayer que, además, siguen ostentando cargos de gran fuste, incluso internacionalmente.

Si se analiza con atención la primera declaración del «nexo corruptor» ante el juez, llama poderosamente la atención el hecho de que Víctor de Aldama apenas ha tocado a Begoña Gómez, persona con la que mantuvo una relación muy fluida y muy amistosa. Raro, raro raro. Sin olvidar que al abogado Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, no se le escapa una y es el principal inspirador del aldamazo.

¿Se ha guardado el nombre para las próximas semanas? No se pierdan los próximos días y continúen atentos a la pantalla.