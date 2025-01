Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 11 al 17 de enero de 2025

BAJA: Victoria Federica

Más conocida por Vic, hija de Jaime Marichalar y de la infanta Elena y en el quinto puesto en el orden de sucesión al Trono (Leonor, Sofía, Elena de Borbón y Grecia, Felipe Juan Froilán Marichalar y Borbón, y Victoria Federica Marichalar). A pesar de este destacadísimo puesto, la polémica muchacha ha decidido alejarse por completo de las expectativas reales, incomodando a la Casa Real, para convertirse, a pesar de las advertencias, en una concursante (muy bien pagada, of course, del programa El Desafío en el que tiene que demostrar sus facetas más desconocidas y delicadas como fue, cuando yo la vi, sumergirse en una bañera y aguantar bajo el agua todo lo que pudiera, que fueron apenas 1 minuto y 38 segundos, saliendo del recipiente visiblemente decepcionada al lograr una marca inferior a la que había registrado en los ensayos previos a la gala. «Esperaba más, comentó desilusionada. Me he puesto muy nerviosa al enfrentarme por primera vez a la apnea. Al minuto 1,15 me ahogaba y he respirado». Después de esta frivolidad, cualquier día la vemos en Gran Hermano o en Supervivientes. Con este motivo, Jaime Marichalar y la infanta Elena se han reencontrado después de cinco años de su divorcio.

BAJA: María Jesús Montero

Que en su juventud militó en el Partido Comunista, donde conocería a su entonces pareja y a la vez participaba en actividades de Acción Católica, y esposa divorciada de un ateo, madre devota de dos hijas, fruto de su relación con el abogado Rafael Ibáñez Reche, con quien mantiene una «separación afectiva», médico, gestora sanitaria, y defensora de la fe y las leyes laicas, vuelve a la tierra donde nació hace 57 años para liderar el PSOE andaluz. Sus amigos cariñosamente la llaman Marisú, y Carlos Herrera la ha calificado de «tontuna que tiene derecho a ser tonta» a raíz de una publicación de un tuit de la Guardia Civil en redes sociales alertando de posibles robos en domicilio: «Si esta noche entran en tu casa tres tipos disfrazados puede que sean los Reyes Magos. Pero ¿y si son Malhechor, Mangar y Va Saltar?». Era el mensaje que lanzaba la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, acompañado de una imagen de los tres Reyes cubiertas sus caras con pasamontañas negras. La Montero los ha interpretado –también en Twitter– de racismo institucional, pidiendo que se retirase y que se publicara una reparación institucional a esta criminalización de las personas negras. No hay la menor duda que Herrera tiene toda la razón. Porque «tontuna» sí que es la muchacha.

SUBE: Antonio Romero y Rafael Ruiz

Los del Río, el famosísimo dúo musical español, andaluz, que han conseguido el éxito de sus vidas después de 60 años cantando en el mundo entero, pero no en Abu Dabi, como cierta prensa irresponsable les situó con motivo del 87 cumpleaños del Rey Juan Carlos. Porque ese día, precisamente ese, se encontraban en Sevilla, donde residen. La falsa noticia , fue recogida por la prensa española en su totalidad hasta con detalles como que «los flamencos han formado parte de la vida festiva de la familia Borbón Grecia en la mayoría de esas celebraciones» e incuso lo que cantaron . Me gustaría se supiera el nombre de quien se inventó incluso que también estuvo en la fiesta nada menos que Marta Gayà, la decoradora mallorquina, la más seria y digna de todas las amantes que el emérito ha tenido. Según la compañera María Eugenia Yagüe, la dama en cuestión se encontraba esos días en su casa suiza de Gstaad con su hermano y su sobrino. Tampoco la cena se celebró en la residencia del Rey emérito sino en un hotel. Entre los invitados presentes en Abu Dabi tampoco estuvieron Fernando Almansa ni Carlos Herrera. ¡Así se escriben las historias en la prensa española irresponsable!

BAJA: Meghan Markle

Duquesa de Sussex por su matrimonio con el príncipe Harry, hijo del rey Carlos III de Inglaterra, quien, al igual que Victoria Federica, ha frivolizado su vida firmando un contrato, en este caso con Netflix, para presentar, cual Alberto Chicote femenino, un programa sobre telerrealidad culinaria de ocho capítulos en los que ofrecerá consejos prácticos y recetas al estilo de Pesadilla en la cocina. Y como el famoso chef español (que celebra sus 40 años en la hostelería con el nuevo programa Batalla de restaurantes) lo ha justificado reconociendo que hace lo que le apetece. Como Victoria Federica. Hay que aceptar, aunque a muchos no les agrade que tanto la española como la británica por su matrimonio, de origen norteamericano (nació en Los Ángeles), no tienen mas méritos que ser miembros de familias reales tan importantes como la española y la británica, aunque carecen de la más mínima formación intelectual. ¿Pensarán que la Institución puede democratizarse en televisión? Ni eso. Simplemente, «Money, money, money…», como cantaba Liza Minnelli en Cabaret.