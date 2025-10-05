La repatriación de menores inmigrantes es un fracaso absoluto

Las cifras son suficientemente elocuentes: sólo 41 menas de los casi 28.000 que han entrado en España desde 2018 han sido repatriados. El porcentaje habla por sí solo: el 0,15%, un porcentaje ridículo que pone de manifiesto la incapacidad o falta de voluntad política del Gobierno para impulsar los procedimientos de repatriación -«gestiones a través de los contactos de las representaciones diplomáticas de sus países de origen o de aquellos países donde se encuentren sus familiares» con el objetivo de «localizar a sus familiares o servicios de protección de menores que se puedan hacer cargo de ellos, siempre velando por el interés superior de dichos menores»-.

En definitiva, que los procedimientos de repatriación terminan, en su práctica totalidad, en la no repatriación del menor. Lo que parece evidente es que las gestiones administrativas son absolutamente infructuosas.

Hay otros datos significativos, como que ni un sólo mena de origen marroquí ha sido devuelto a Marruecos desde 2018, una cifra que pone de manifiesto que, pese a existir un convenio con el reino alauí para este tipo de procesos, la voluntad del Ejecutivo es no abrir ninguno.

Parece obvio que por muy complejos que sean los trámites para devolver a los menores a sus países de origen, un 0,15% de repatriaciones es un porcentaje ridículo. Está muy bien eso de primar el interés superior del menor, pero no es menos cierto que resulta difícil de aceptar que las gestiones administrativas se traduzcan en que sólo 41 menores hayan podido ser devueltos a sus familias de origen desde 2018.

A falta de datos oficiales sobre el número de menas con antecedentes penales, ya que las estadísticas sobre delincuencia se centran en la edad y no en su estatus migratorio, no parece arriesgado aventurar que el porcentaje de menores inmigrantes vinculados con la comisión de algún tipo de delito supera el 0,15%. No se trata de estigmatizar a nadie, porque decir esto no es racista, sino realista. Y lo que no tiene pase es que los procedimientos de repatriación constituyan un estrepitoso fracaso.