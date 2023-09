Una referencia salarial

La Liga de Fútbol Profesional ha publicado la tabla de límites salariales aplicados a los clubs de primera y segunda división para la presente temporada. En el conjunto de los de la máxima categoría ha rebajado la cifra en unos 500 millones de euros y 200 en la de plata. Llama la atención que la mayor parte de la reducción se le lleva el Barça, cuyo máximo gasto baja de 650 a 270 «kilos» en números redondos.

Si es importante conocer que los topes se basan en la diferencia de ingresos y gastos que presentan los balances de los clubs, ya sean sociedades anónimas deportivas o no. Se entienden como ingresos los procedentes de los derechos de imagen y televisión, los patrocinios abonos y taquillas, publicidad y la venta de jugadores más el salario que la misma permite deducir.

Los gastos corresponden a los fichajes efectuados, cuyo coste se divide por el número de temporadas contratadas, el del personal del club, que se divide entre inscribible (jugadores y cuerpo técnico) y no inscribible, el resto del personal de todas las secciones, además de los gastos de servicios imputables a cualquier otra empresa (seguridad social, comisiones, etc).

Al Mallorca le han subido 10, de 50 en enero a los 60 actuales, lo cual no es indicativo de nada salvo que ordenemos los números y establezcamos una clasificación comparativa entre el 2022 y el 2023 porque no es casualidad que quienes descienden siempre suelen estar en el grupo de aquellos con menos dinero para invertir. De hecho el Valladolid y el Elche fueron el 17º y el 20º hace un año.

Los de Javier Aguirre partieron el 16º, pero para esta campaña han remontado hasta el 12º. Esperemos que no constituyan ninguna sorpresa semejante a la que dio, en estos términos, el Espanyol y a punto estuvo el Valencia. Yo les dejo el ranking 2023-24 por si les apetece jugar, apostar o imaginarse cerebros artificiales: R.Madrid, Atlético, Barça, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Athletic, R.Betis, Valencia, Celta, Almería, Mallorca, Girona, Rayo, Cádiz, Granada, Osasuna, Getafe, Las Palmas y Alavés.