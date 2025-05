OKDIARIO ofrece a sus lectores unas imágenes reveladoras del papel que el marido de la instructora de la tragedia de la DANA, Nuria Ruiz, está desempeñando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Las partes no han dudado en considerar como una «intromisión indebida» el implacable seguimiento del caso que está haciendo el esposo -también juez- de la magistrada, que está más tiempo en el juzgado de ésta que en su propio juzgado. Pese a no tener nada que ver con el caso, Jorge Martínez está tutelando de forma permanente la actuación de su mujer, hasta el punto de que no son pocos los que consideran que la instrucción la está haciendo él.

La intromisión del juez marido de Nuria Ruiz es palmaria y podría llegar a ser causa de nulidad. Jorge Martínez, «una persona abiertamente de izquierdas» que participa de manera activa en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, entra como Pedro por su casa en el juzgado de su esposa y departe con los responsables del mismo en una actitud impropia de alguien que, dada su condición de juez, debería saber mejor que nadie que hay comportamientos absolutamente inapropiados.

Llegados a este punto y ofrecidas las imágenes que confirman que Jorge Martínez está más preocupado de la instrucción que recae en su esposa que las que incumben a su propio juzgado en Valencia, la pregunta no es baladí: ¿Quién instruye, la juez o su marido? Dado que en la actualidad los juzgados de Catarroja se han trasladado a la capital valenciana y ambos están en el mismo edificio, Martínez ha decidido seguir desde dentro -muy desde dentro a tenor de las imágenes- la investigación de una causa que es competencia exclusiva de su mujer. Una instrucción a dos manos, pero bajo la dirección del marido de la juez. Y se nota, vaya que si se nota. No hay más que ver por dónde van las cosas.