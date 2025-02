La profecía de Aznar se ha cumplido inexorablemente. Al principio del proceso, el ex presidente del Gobierno dijo que «antes se romperá Cataluña que España». Era noviembre del 2012.

Yo, la verdad, es que cuando la pronunció no acabé de pillarla. Pero acertó. Vaya si acertó. Ahora andan todos peleados: Junts contra ERC, Òmnium contra la ANC, Valtònyc contra Toni Comín, e incluso los de la CUP contra Aliança Catalana. Con violencia de por medio.

El nivel de enfrentamiento ha llegado hasta el núcleo duro. Pillen, por ejemplo, el llamado Consell per la República, un chiringuito creado por Puigdemont en Waterloo para distraerse del que les he hablado en alguna anterior ocasión.

Nunca he sabido exactamente sus funciones, pero tan excelso organismo celebra ahora sus elecciones a la presidencia. El otro día, en TV3, hasta les dedicaban un reportaje.

No sé por qué una tele pública tiene que dedicar más de dos minutos a una entidad privada. Excepto que porque es la tele del proceso. Y lo sigue siendo con el socialista Salvador Illa en la Generalitat.

Eso sí, luego compensaban con otra información sobre la visita del Rey a l’Hospitalet (Barcelona) para entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona. Incluyeron, como no, la protesta de algunos abueletes convocados por la ANC. Según datos oficiales, eran «centenares». Estoy convencido de que no llegaban al centenar.

Pero, como decía, están todos a la greña. La última puñalada trapera ha sido la del ex consejero de Cultura, Lluís Puig, que ha decidido dar su apoyo al rival de Toni Comín, el abogado Jordi Domingo. Menudo buen rollo se respira en Bruselas. Aunque, como se sabe, Comín ha sido acusado de mangoneo.

A pesar de las graves acusaciones -como pasar gastos de sus vacaciones o del funeral de su madre-, el ex consejero de Salut se presenta también para el cargo. Seguramente porque no le han dado el escaño de eurodiputado hasta que no jure la Constitución y necesita una atalaya para figurar.

El publirreportaje en cuestión de TV3 no tenía desperdicio. El propio Comín ponía como argumento para pedir el voto «la experiencia» y el «elemento de legitimación que supone el exilio». Ya puestos, mejor haber pasado por la cárcel. Él es el de los que puso pies en polvorosa.

Por su parte, el mencionado Jordi Domingo, que parece que es el candidato oficial, proponía el mantra de «recuperar la unión del independentismo». Lo que confirma, sin duda, el titular que encabeza este artículo.

El también abogado Jordi Castellà planteaba otra vieja aspiración: la internacionalización «ahora sí» del proceso. Para conseguir que España «reconozca el derecho de autodeterminación». Y, si no lo hace, penalizarla con «una resolución internacional».

Lo que no decía es de si las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN o la Federación Internacional de Petanca. Hay que recordar que la declaración de independencia de Puigdemont no fue reconocida ni por las Islas Feroe, por poner un ejemplo.

Mientras que Montse Duran, de una candidatura que apoyan el expresidente Quim Torra y el actor Toni Albà, también insiste en la «confrontación» con el Estado. Han estado casi ocho años hablando de eso. De «confrontación inteligente» y de «embate democrático».

Pero ni Torra ni Aragonés se han atrevido a «implementar» la República que, como saben, Carles Puigdemont dejó «en suspenso». Las decisiones individuales tienen consecuencias judiciales si se infringe la ley.

No obstante, he de confesar que mi candidato preferido al Consell per la República era el periodista Lluís Felipe Lorenzo. Este sugería crear un «reducto catalán» en un barrio de Argel en el que parece que, en el siglo pasado, había inmigrantes mallorquines.

A cambio, la República de Argelia cobraría por la «protección militar». Sospecho que es la trama rusa adaptada, en este caso, a un país árabe. Lamentablemente, ha renunciado a la carrera electoral y ha expresado su apoyo al ex consejero de Salud. Una gran pérdida.