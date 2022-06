Policías en atracos

Hace un año un atracador entró en un supermercado del barrio de Amate, en Sevilla, robó las cajas, realizó varios disparos con la escopeta que portaba y cuando iba a escapar con un cómplice, fue abatido por dos policías locales. Estos han sido imputados en días pasados. El atracador era conocido como “El Demonio” y tenía numerosos antecedentes. En el vídeo del comercio se ve cómo entra y sale varias veces del mismo mientras las cajeras le dan lo que pide, y una de esas veces, por razones desconocidas, desde la calle dispara contra la puerta del local, de apertura automática, estando las dos cajeras dentro en línea de tiro sin que por fortuna recibieran impactos.

Según la comunicación del TSJA a los medios de comunicación, la juez habla de manipulación de grabaciones; grabaciones que deberían estar depositadas en la unidad de Policía Nacional que hace la investigación apoyando con sus informes a la juez. No consta en lo instruido ninguna prueba en la que la juez basa la imputación, apoyada por el fiscal, de vídeos que hayan podido ser manipulados. ¿Puede ser un error de Policía Nacional en la manipulación de la prueba el detonante de la imputación de los policías?

Existe constancia en la centralita de Policía Local del primer aviso de atraco con disparos, donde se dirigió el coche patrulla más cercano sabiendo que había alguien armado que había hecho uso del arma. Una vez allí, el atracador seguía portando su arma a la altura de la cintura y en disposición de abrir fuego y los policías locales, con el mejor criterio, dispararon provocando su muerte. Si los policías no entran y abaten al atracador y este sigue disparando y mata a alguien, podrían ser imputados por omisión del deber de socorro u otro delito del Código Penal. Cualquier policía ante una persona manteniendo el arma en posición de disparo que no la tire y levante las manos, está legalmente habilitado para abrir fuego.

Los policías actuaron correctamente. No quiero pensar que se trate de un capítulo más del enfrentamiento entre mandos de la Nacional, que exigen de la Local una subordinación que no contempla la ley, pero que en algunos mandos policiales está muy extendida. El problema de descoordinación policial en España es un clásico de hace 40 años y no lo van a resolver los policías operativos. Existe un sector de mandos de Policía Nacional que quieren tener a los locales como auxiliares, cosa que no dice la ley, debiéndose estar a los acuerdos competenciales entre ayuntamiento y subdelegación del Gobierno.

Las disputas de los mandos de ambos cuerpos tienen que ver con méritos y honores propios. Es práctica habitual (corrupción) en los cuerpos uniformados, que ante servicios relevantes de los policías los mandos de uno y otro cuerpo se coloquen medallas. Los riesgos e imputaciones son para los que actúan, pero a la hora de repartir méritos siempre se incluyen los mandos. Esta intervención, de ser llevada a cabo por policías nacionales, podía llevar aparejada alguna medalla roja para los actuantes y también para algún mando de su unidad o de los que lleven a cabo la investigación posterior. Si es Policía Local quien lo hace, hay menos posibilidad de pedir la condecoración desde Policía Nacional. Veremos cómo se desarrolla este asunto, en el que los sindicatos policiales SPPME, SEM y CSIF ya han manifestado su apoyo a los policías que intervinieron. Es un caso evidente de actuación proporcional de los policías actuantes. No nos pagan para morir ante un atracador armado que ya había disparado cuatro veces.