¿Podemos demandar al Gobierno de Sánchez por la probable amnistía a los golpistas?

Pedro Sánchez ya inició, cuando la moción de censura a Rajoy, un camino de erosión de derechos y de humillación a los ciudadanos no independentistas de Cataluña. Aliándose entonces con esa ultraizquierda tan dada a remover memorias históricas de hace casi 100 años, pero olvidadiza con las víctimas (de asesinatos o de injusticias) de los movimientos separatistas vascos y catalanes más recientes, además de con los propios independentistas y golpistas. Luego llegó el ultraje de rebajar las penas por malversación y la derogación del delito de sedición. Y, ahora, próximamente en sus pantallas, la amenaza más que probable de una amnistía. Los ciudadanos están ya movilizándose con acciones públicas (como la gran afluencia de público en el mitin del PP de este pasado domingo, y en la cita que tenemos todos en Barcelona este 8 de octubre en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana) y en iniciativas de tipo judicial como la que les voy a contar ahora mismo.

José Luis Sariego Morillo es un letrado sevillano que conozco desde hace tiempo por ser un defensor incansable de los afectados por una ley de Violencia de Género de autor que considera delincuentes natos a la mitad de la población de este país. No es un recién llegado pues lleva casi 30 años ejerciendo. Defensor de la Constitución y de su importante papel en sus más de 35 años desde nuestra admirada Transición, no podía seguir indiferente al ataque a lo más básico de nuestro Estado de derecho. Y ha decidido poner su experiencia al servicio de una iniciativa legal para que no se salgan con la suya. Junto a un grupo de colegas, ha redactado una demanda modelo para que los ciudadanos podamos presentarla ante el juzgado de primera instancia más cercano a nuestro domicilio. Y sin necesidad de hacer ningún desembolso, pues no requiere de la asistencia de un abogado ni de la representación de un procurador.

La idea es solicitar al juez medidas cautelares para evitar que tanto la presidencia como la mesa del Congreso puedan, en sus palabras, «celebrar un pleno para la aprobación de una ley de amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés de Cataluña» hasta que se resuelva esta demanda. No sólo eso: solicita también que la orden judicial se remita a los grupos parlamentarios de PSOE, Junts, ERC y Sumar. Entiendo que usted que me lee se muestre escéptico. Fácil no será, pero tenemos que agarrarnos a cualquier clavo que arda. Además, como dice el letrado, si tenemos la suerte y en algún tribunal de España se admite esta demanda, podría desencadenar una reacción de gran calibre.

Tiene todo el sentido del mundo a nivel jurídico. Según se lee en el texto de la demanda el ciudadano sufrirá con la posible amnistía una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato (artículo 14 de la Constitución) ya que «se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político». La indignidad de esta amnistía radica sobre todo en que no está motivada por las razones de justicia rogada o de gracia que establece para esta medida la legislación, sino en el oportunismo político y en beneficiar a los que ahora son los socios de gobierno favoritos del socialismo.

Una amnistía «vulneraría los principios constitucionales de la seguridad jurídica» al ser los miembros de los órganos de la Cámara y de los grupos parlamentarios «parte de los poderes públicos». Y esto se da de bruces con derechos reconocidos en legislaciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU entre otros. Yo voy a cumplimentar la demanda ya que, si fuera admitida por algún juzgado, como señala José Luis Sariego, esta orden duraría hasta que se resolviera y, en caso de incumplimiento, «podrían incurrir en un delito contra la administración de justicia».

Parece imposible, pero muchas injusticias han sido superadas gracias a la acción de ciudadanos corrientes que se embarcaron en procesos de cuyo éxito no tenían garantías al principio. Pinchando en este enlace puede bajarse ueste esa demanda.