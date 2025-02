Podemos y la Complutense cómplices de la violencia machista

El 26 de mayo de 2021 Juan Carlos Monedero tituló El negacionismo (machista) mata el programa televisivo de entrevistas y debates En la frontera, que por entonces emitía en Público TV y más tarde cambió al Canal Red de Pablo Iglesias hasta que fue finalmente cancelado a principios de 2024 por diferencias con la dirección, según él mismo contó en su momento. Un programa dedicado exclusivamente a atacar a VOX porque el día antes, en la comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de la podemita secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, se propuso celebrar un minuto de silencio en honor a las mujeres asesinadas por sus parejas, a lo que la portavoz de VOX, Lourdes Méndez, propuso ampliar el objeto «a todas las personas asesinadas por sus parejas», provocando la reacción histriónica de la presidenta de la Comisión, la socialista Pilar Cancela.

El plato fuerte del programa de Monedero fue una entrevista a la que entonces era delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la diputada de Podemos Victoria Rosell. Algunas de las frases que en dicha conversación pronunció la podemita ante Monedero resultan hoy muy reveladoras de la doble vara de medir con la que la izquierda ha afrontado siempre esta lacra. Por ejemplo: «El silencio es el mejor cómplice del agresor porque el agresor tiene su mejor cómplice en el silencio de la víctima que le impide salir de este círculo de violencia»; y la mejor de todas, «eso de los trapos sucios se lavan en casa era muy cómplice del silencio que a su vez es muy cómplice de la violencia». Ante las que, muy serio, Monedero, contestaba con su pose de aliado intelectual: «La ley del sólo sí es sí es una llamada de atención, es decir (al hombre), ¡cuidado!, que tienes poder y como tienes poder y te lo reconoce la sociedad, igual metes la pata».

No han pasado ni cuatro años de ese vídeo cuando hoy el acusado de «meter la pata» abusando de su poder tanto dentro de Podemos como en la Universidad Complutense es el mismo Juan Carlos Monedero. Y, para sorpresa de nadie, la reacción ante las denuncias por acoso sexual que pesan sobre Monedero ha sido el silencio que ellos mismos denunciaban que ha convertido a ambas instituciones en cómplices de las agresiones. Tanto Podemos, donde Juan Carlos Monedero era uno de sus fundadores y sigue manteniendo un gran poder por su influencia y cercanía sobre sus líderes actuales, como la Complutense, donde ejerce su poder sobre sus alumnas como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas; han silenciado durante años las denuncias por abusos y acosos sexuales de las que tuvieron conocimiento cuando afectaron a Monedero.

Como en su día publicó OKDIARIO, en 2022 las paredes de la Universidad Complutense de Madrid aparecieron empapeladas con carteles en los que se señalaba como «acosador» a Juan Carlos Monedero, con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer el 8M de ese año. Ya un año antes, una ex alumna suya había denunciado en sus redes sociales que «el Juancar es muy tocón, no hay que tenérselo en cuenta». En esa misma denuncia pública también relató como Pablo Iglesias se le había insinuado con aquello de «voy al baño a refrescarme, te espero ahí», a pesar del poder que ejercía sobre ella al ser su profesor. Por su parte en Podemos hace más de dos años que han recibido denuncias sobre el comportamiento de Juan Carlos Monedero y, lo mismo que hizo la Complutense, las ocultaron hasta que han sido publicadas. No es que lo diga ningún facha, lo dicen ellos mismos: lavar los trapos sucios en casa guardando silencio convierte a Podemos y a la Complutense en cómplices de la violencia machista.