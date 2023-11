Una pésima noticia y tres excelentes

Nogueras, la portavoz de Puigdemont en el Congreso, levanta la liebre y reta a Sánchez sin contemplaciones, poniéndolo contra las cuerdas: «Junts no le apoyará si no cumple las 1.486 palabras firmadas». Hablar sólo de la Ley de Amnistía fue otro burdo y sucio truco del déspota para no reconocer a Cataluña como nación, ni mencionar el vidrioso asunto de su independencia. Se escurría la anguila con tal de no descubrir el total de unas palabras pactadas. Es tan desleal el traidor que engaña a todos y oculta todo bajo el cariz de un simple fallo. Nogueras lo captó y le dejó con el culo al aire.

De ser investido con los siete votos de Junts sabremos que el psicópata concedió la independencia a los catalanes a cambio de seguir en la Moncloa. Cuanto le rodea es cochambre, como la tal Armengol a la que eligió para presidir la Mesa del Congreso por sus méritos en el Gobierno balear, pillando curdas en plena pandemia y la bulla de las menores tuteladas prostituidas. Dicha sectaria, cortó a Feijóo, censuró a Abascal y retiró sus palabras del diario de sesiones por acusar a Sánchez de perpetrar un golpe de Estado con los independentistas, dando carta blanca a Rufián mientras acusaba al juez de la Audiencia Nacional García-Castejón de practicar la guerra judicial contra su tropa. La ecuanimidad de la tal Armengol es abyecta, repugnante.

Personas que se resisten a felicitar al psicópata porque saben lo que nos espera. Eduardo Inda/OKDIARIO: «Ha nacido un autócrata». Juan Luis Cebrián, con furia, en El País: «Sánchez acabará entre la chatarra de la Historia». Pilar Díaz, Libertad Digital: «¿Así que era más peligroso Vox que Sánchez?». Pedro J., con el rugido del león: «Una amnistía sin motivo que ampara la corrupción y el terrorismo». Josep Pedrerol, desde El Chiringuito: “No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos”. Y Tucker Carlson, presentador TV-USA, que se unió a las manifestaciones de Ferraz: «España va hacia una dictadura si no hay una reacción masiva».

Menos mal que aún hay tres noticias excelentes. Alejo Vidal-Quadras se recupera del tiro que le arreó en la cara un sicario iraní y su maravilloso cerebro sigue intacto. Otra noticia excelsa es que Florentino haya nombrado presidente de honor del Real Madrid a mi gran amigo Pirri, futbolista excepcional. Fui testigo de su boda con Sonia, supliendo a Luis G. Berlanga, que no pudo acudir por estar rodando.

Pirri será tan buen presidente de honor como lo fue Alfredo Di Stéfano. La tercera noticia también merece la pena, basta con escribir al Sr Reynders, Comisario Europeo de Justicia, hombre amable que atiende todas las llamadas, para que ayude a parar la destrucción del Derecho y la Convivencia en nuestro país. Mandando un correo a [email protected] el propio Reynders los lee y se pueden escribir en español.

(Reynders ahora se ocupa de investigar si la amnistía es válida o no, así que también pueden consultarle acerca de todas las atrocidades jurídicas que empezará a hacer el nuevo Gobierno sanchista). ¡Felices fiestas!

P.S. A las 00:03 horas de este viernes, 17 noviembre, tras ser investido presidente el psicópata, continúan las protestas en Ferraz contra los pactos de Sánchez con los independentistas.