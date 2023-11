Puigdemont ya ejerce de ‘president’ y estará en el palco del Amberes-Barcelona de Champions

Carles Puigdemont estará en el palco en el partido de Champions League entre el Amberes y el Barcelona del próximo 13 de diciembre. Encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos y que se celebrará en el Bosuilstadion Stadium de la localidad belga. Dicha invitación se ha producido por parte del alcalde de Amberes Bart de Wever.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y fugado en Waterloo estará por lo tanto en el palco junto a toda la junta directiva del Barcelona, encabezada por Joan Laporta. El partido se celebrará a las 21:00 horas de la noche en Amberes el próximo miércoles 13 de diciembre. Carles Puigdemont, que guarda una gran relación con el alcalde de la localidad belga, ha confirmado su presencia para este encuentro.

Pero Puigdemont no será la única figura invitada al partido del Barcelona. De Wever también ha querido contar con la presencia del rapero Valtònyc, que también estuvo fugado de la justicia española por llevar a cabo delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. No obstante, recientemente quedó prescrita la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional le impuso allá por 2018.

Hay que dejar claro que la invitación a ambas personalidades se han producido por parte del alcalde de Amberes y no tiene nada que ver con el Fútbol Club Barcelona. El eurodiputado, que tan importante ha sido en la investidura de Pedro Sánchez para volver a ser presidente de España, estará en el partido de Champions League ya que su residencia de Waterloo se encuentra a 60 kilómetros del lugar del partido.

Laporta también estará

Por motivos médicos, a Joan Laporta le recomendaron no coger el avión en sus desplazamientos a los partidos. De hecho, ante el Oporto en Champions League viajó en tren para acudir al estadio Do Dragao. Ahora, el presidente del conjunto azulgrana ha recibido el alta por lo que podrá viajar en avión y estar presente y junto al ex presidente de la Generalitat en el palco del partido.

Para aquella fecha, el Barcelona espera tener sellado matemáticamente el pase a los octavos de final de la máxima competición europea. De no hacerlo todavía, el equipo de Xavi Hernández viajaría hasta Amberes para jugarse la clasificación ante un equipo que ya no tiene opciones de pasar de ronda. Esté clasificado o no, lo que sí es seguro es que el conjunto azulgrana tendrá un invitado y un aficionado de lujo en el palco.

Cabe destacar que el Barcelona, en sus últimos años ha defendido a ultranza a los presos políticos del procés sacando pancartas en el Camp Nou. Eso sí, cuando Joan Laporta todavía no había llegado a la presidencia del conjunto azulgrana. En 2019 en un partido ante el Inter de Milan, los aficionados culés sacaron una pancarta que decía: «Sólo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos». Una lona en el primer anillo del estadio azulgrana que se podía leer en inglés en amarillo. Como esa, han sido varias las veces en las que el conjunto azulgrana ha manifestado su apoyo al independentismo catalán.