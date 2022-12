A Rey pasado, una vez metabolizado el mensaje, tras los muchos mensajes de Felipe VI en la pasada Nochebuena, me vino a la memoria, y

todavía no sé la razón, una referencia teatral y romántica (viene del siglo

XIX, claro) que Néstor Luján, intelectual de los que hacen pensamiento,

gallego de Barcelona, recogía en su antológica obra de dos tomos:

Cuento de Cuentos. Invitaba Luján a conocer una pieza que allá por 1805

escribió un autor ya ignorado ahora que se llamó en vida José Manuel

Quintana, un texto abrumador que presentó en un local que ni siquiera se

sabe a estas alturas dónde se alzaba en Madrid: los Caños del Peral.

Pues bien, Quintana, que cosechó un rotundo fracaso en el estreno,

confrontaba en un acto a un tipo, Veremundo, pesimista, sombrío y

lúgubre, con otro, de apelación heroica, Pelayo, el revés de su oponente,

esperanzado, optimista, festivo. Se quejaba el primero de que aquella

España de principios del XIX se deshacía como un azucarillo enfrentada

en facciones irreconciliables entre los que pretendían clonar la Revolución

Francesa y sacar al país de un atraso tan tópico como real, y los que,

apegados a la tradición más conservadora, se aferraban a una sociedad

anclada todavía a la nostalgia de nuestra Edad de Oro. Uno, Veremundo,

transmitía pesar y otro, confianza. Así que llegado el momento en que

Veremundo denunciaba que entre aquellos antecesores nuestros no

quedaba «Ni España, ni patria», Pelayo se alzaba casi en santa indignación

y replicaba: «Aún hay patria, Veremundo, ¿no la lleva todo buen español

en su pecho?».

Soy absolutamente consciente de que esta remembranza parecerá a

muchos, incluso a los no progresistas de protección oficial, una antigualla

sentimental y casi de nacionalismo totalitario. Un pestiño para doblegar la

mente vírgen de los escolares de los 50 o 60 del pasado siglo. Pero, mírese por dónde, una vez glosadas las denuncias de nuestro Rey a la erosión constitucional (¿diré mejor patriótica?) que sufrimos, y una vez también que ha quedado claro que si no hay rectificación final, el país se

encamina a su destrucción democrática. Este cronista se queda con el persistente llamamiento que hizo en esa Nochebuena el Monarca, y que

viene haciendo en cada ocasión que su discurso resiste la censura

miserable de La Moncloa: o sea, la de España -textual- de un «gran país».

Cambiemos este concepto por el de la patria citado por el fúnebre y

melancólico Veremundo, y nos hallaremos en la tesitura de reivindicarnos

como tal, porque, ¡ojo!, el Rey, tras avisar de todas las fechorías que el poder está perpetrando contra la ciudadanía española, se sujetó a un recado que en su discurso fue, sobre todo, una invitación a emprender tres objetivos: reivindicarnos precisamente como nación «integradora», apoyarnos en nuestra correspondencia europea como fielato que no admite transgresiones liberticidas, y salir del marasmo a que nos lleva la queja sostenida para sacar lo mejor de nosotros mismos, y en lenguaje deportivo, ‘echarnos España a la espalda’, y recuperar aquella ilusionante Transición que quiso terminar con la patria a palos del más brutal Goya.

Este cronista se hace idea -lo repito- de que escribir cosas como las antedichas inmediatamente puede recibir el reproche de sujetos/sujetas como los que desgraciadamente nos gobiernan, ocupados en destruir no ya el edificio constitucional del 78, sino en ponerlo en almoneda y vendérselo a pícaros que pretenden construir sus patrias embusteras sobre las ruinas de la nuestra violada y volada. Es curioso que los mismos barreneros, que se chotean del uso que podemos hacer los españoles de la idea y el fundamento de ‘patria’, lo usan ellos para defender su proyecto basado en una historia falaz absolutamente imaginada. Es curioso. Nosotros somos por esto unos fascistas cercanos a Mussolini, ¡qué digo a Franco!, y ellos unos progresistas asentados en la modernidad del XXI. Lo exhiben así gentes como las del PNV, que tienen por fundador a un tipejo, Sabino Arana, que escribió cosas como éstas: «Si a esta nación latina (España, claro está) la viéramos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo». Para orinar y no echar gota; no se me ocurre mejor comentario.

Pero a pesar de estos individuos, aún hay patria, Veremundo. Acabamos este año, el malhadado de los dos patitos (el 22 de la ruleta que nunca

toca), con la impresión ampliada de que ya no hay peor cosa que nos

pueda suceder. Realmente es estúpido celebrar que se haya pasado este ejercicio porque, al fin, es uno menos para nuestras vidas, pero así ocurre.

El 23, casi ya un cuarto del siglo del XXI, ¡quién lo iba a decir!, se presenta

como una oportunidad de restablecer para España el orden constitucional

que ha alterado la gobernación de un psicópata narcisista. El Rey, sin

mencionar a su fiscal, o sea, a Sánchez, nos llamó hace unos días a

emprender el camino correcto de nuestras vidas, a revivir los fundamentos,

patria, unidad, honradez, mérito, verdad que hacen grande a una nación.

«Aún hay Patria Veremundo», pero efectivamente no queda mucho tiempo

para reivindicarla, para apartar de ella a sus destructores, a los agresores,

a Sánchez Castejón, el primero de ellos que, como avisaba Calderón de la

Barca: «De este oficio soy el jefe/porque soy el mequetrefe/mayor que se

ha conocido». En estas horas es conveniente e imprescindible desear que

lo venidero sea radicalmente mejor que lo pasado, y en eso está el

cronista, en reanimar los grandes términos que engrandecen a un

sociedad, y en suplicar a las buenas gentes del país que se ocupen de

apartar para siempre a los malversadores de la patria porque, ya lo

aconsejaban nuestros padres del Siglo de Oro: «Más vale dar buen trueno

que dinero a Maese Pedro». El ‘César o nada’ de Lope de Vega en su

El perro del hortelano.