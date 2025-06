OKDIARIO le refresca a Bolaños la memoria que perdió delante del juez Peinado

El juez Peinado ha decidido enseñarle las puertas del Supremo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por los delitos de malversación y falso testimonio, dado que en su condición de testigo, según el magistrado, faltó a la verdad cuando fue preguntado por la persona responsable en Moncloa de la contratación de Cristina Álvarez, la imputada asistente de la mujer del presidente que hacía trabajos para las actividades privadas de Begoña Gómez. Está por ver qué decide el Supremo, pero en cualquier caso parece evidente que Bolaños tuvo en sede judicial sospechosos lapsus de memoria.

Como cuando fue preguntado si había acudido a un acto en el Ateneo madrileño con Begoña Gómez, acompañada de la asistente de ésta, Cristina Álvarez, en el que estaba también Miguel Escassi, directivo de Google. Preguntado en concreto, Bolaños dijo: «No recuerdo ni haber estado yo en ese acto». «Ese acto», del que hoy OKDIARIO ofrece pruebas irrefutables de la presencia de Bolaños, fue especialmente relevante, pues confirma que Bolaños conocía la dedicación de Cristina Álvarez en las actividades privadas de Begoña Gómez. Apenas unos meses después, Gómez logró que esta empresa colaborase para poner en marcha el software para pymes por el que ahora está imputada.

El juez ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que propone investigar a Bolaños por la contratación de esta asesora directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

El magistrado considera que el ministro, que está aforado por razón de su cargo, habría cometido un delito de malversación de caudales públicos, al conocer y permitir las actividades privadas de asistente de la mujer del presidente del Gobierno, especialmente para su cátedra de la Complutense. Veremos en qué queda todo esto, pero de lo que no hay duda es que la memoria de Bolaños delante del juez fue muy, pero que muy selectiva, pues fue capaz de recordar cuando le convenía con meridiana precisión y de no recordar nada cuando no le interesaba responder.