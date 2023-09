No es por los servicios prestados, sino por los que se van a prestar

En un país normal donde las instituciones no hubieran sido tomadas al asalto por el poder político y el Gobierno de turno no dependiera del chantaje de un grupo de golpistas, que la Policía concediera su máxima distinción al presidente del Tribunal Constitucional no tendría nada de particular, pero en la España de Pedro Sánchez que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, distinga con el máximo honor a Cándido Conde- Pumpido en pleno escándalo por la ley de amnistía es la demostración de que a este Ejecutivo el cuidado de las formas y la impecabilidad le importan una higa.

Pumpido, puesto por Sánchez en la presidencia del TC, tendrá que avalar la constitucionalidad de una ley inconstitucional a la par que inmoral. Y lo hará porque para eso está donde está y está para lo que está. Y para recordarle a Pumpido que «eres uno de los nuestros» se le distingue con el máximo galardón policial. Todo es tan obsceno y el grado de deterioro democrático es tan grande que ya ni se esfuerzan por disimular. Marlaska sólo distingue a los amigos y las condecoraciones las reparte no por criterios de mérito, sino por afinidad ideológica, como denuncian los sindicatos policiales. La máxima distinción de Marlaska a Pumpido es la confirmación de que la democracia española se ha convertido en un zoco donde el Gobierno regala amnistías o medallas según le convenga. Y siempre por el interés de Pedro Sánchez.

La medalla roja del Cuerpo Nacional de Policía a Pumpido es la metáfora perfecta de la degradación institucional del Estado. ¿La llevará colgada al cuello cuando avale la constitucionalidad de la inconstitucional ley de amnistía con la que Sánchez comprará los siete votos del golpista Puigdemont? Este Gobierno de mercaderes de la dignidad nacional, mercachifles sin escrúpulos, ya regala medallas a los suyos por anticipado. No por los servicios prestados, sino por los que se van a prestar.