Nacionalismo eurocrático contra Trump

Europa no puede estar al son de lo que dicten desde Washington, gritan desde Bruselas los burócratas de escritorio y dietas suculentas. Europa no puede ser el patio trasero de los caprichos de Trump, afirman con soberbia los que trincan de la UE algo más que subvenciones públicas. Europa debe mirar a China y su mercado como alternativa al imperialismo de los Estados Unidos, exigen los lobbistas chinos que trabajan para Pekín, como Zapatero y Borrell, entre otros. Europa no puede rendirse al dictador Putin (hasta ahí correcto) dicen los mismos a los que no les ha importado que el ciudadano europeo sufrague ad nauseam la corrupción del gobierno de Zelenski (que también existe) y de las empresas -la mayoría europeas- que han hecho negocio con la guerra.

Desde la convicción profunda de que ésta es una guerra asimétrica iniciada por quien considera la democracia un invento y a Occidente una molestia, lo que uno lee en los medios tradicionales es la constatación, una vez más, de que los conflictos y decisiones políticas se analizan según quien las toma y no lo que hacen y el porqué. Es perfectamente compatible esgrimir que Trump se está equivocando con sus declaraciones sobre el conflicto con la comprensión de que su papel no reside en contentar a la Europa buenista que entregó el Nobel a Obama, sino que consiste en representar y beneficiar los intereses de la nación que preside, y esto es lo que pedimos a un comandante en jefe por encima de todo.

En España, acostumbrados a tener un presidente que trabaja cada día contra los intereses de los ciudadanos que representa y la nación que dirige, nos parece raro cuando un líder ejerce como tal, imbuidos de ese antiamericanismo tan indómito como lamentable. Ahora, resurge una especie de nacionalismo europeo cuando la Unión que soñaron los padres fundadores, al igual que Estados Unidos, basaba su fuerza en la nítida distinción entre libertad y totalitarismo, entre lo correcto e incorrecto, entre el bien y el mal. Mientras se posiciona a favor de Ucrania (obligación moral) adquiere gas a Rusia para seguir calentando a la población (necesidad económica). No entienden los que ahora posicionan su intelecto en un bando y otro, que es perfectamente compatible cuestionar y condenar las declaraciones de Trump con lo que en Múnich dijo su vicepresidente acerca de la Europa que ha dejado a Ucrania morir y que acalla su conciencia con dádivas económicas permanentes que nadie fiscaliza. Así no se acaba con un conflicto bélico. Quizás es que, a cierta parte de Bruselas, no le interesaba acabarlo.

Cuando Vance cantó las cuarenta a la Europa pusilánime y burócrata, ya avisamos de que las convicciones de la nueva Administración Trump iban a oscilar entre la diplomacia de fuerza y la realpolitik, esto es, ofrecer a la ciudadanía una dosis de realidad que el wokismo globalista había silenciando y ocultado hasta ahora entre leyes, regulaciones e industrias ideológicas de causitas políticas. Si su alegato ha servido para despertar de su siesta woke a la Europa de los padres fundadores, bienvenido sea.

Ucrania es hoy un país devastado, saqueado por quienes dicen querer ayudarla, cuyos recursos dependen constantemente de una intervención exterior que Trump ha entendido que no puede extenderse sine die. Sus erróneas declaraciones sobre Zelenski obedecen al intento de satisfacer a una contraparte que verá satisfechos sus deseos, pero no al extremo que muchos suponen. Trump compensa su desafuero retórico con una visión empresarial que debe equilibrar su posición geo estratégica en el mundo con los intereses comerciales de los Estados Unidos. Porque el mismo Occidente que se estremece por las decisiones de Trump, financia las atrocidades y asesinatos de Hamás a niños israelíes y callará cuando China invada Taiwán sin previo aviso. Los mismos nacionalistas europeos que seguirán dándose golpes de moralina eurócrata sobre lo que Estados Unidos debe hacer o dejar de hacer, cuando hace tiempo que Europa no es más que el dibujo estropeado de lo que un día soñaron quienes la unieron de verdad.