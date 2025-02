Estados Unidos dice a Zelenski que «rebaje el tono» y acepte el acuerdo de las tierras raras

Michael Waltz, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha recomendado a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que «rebaje el tono» y acepte la «oportunidad histórica» que le ofrece Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el acuerdo de explotación de tierras raras y recursos naturales. El acuerdo permitiría que Ucrania no sólo se convirtiera en un socio de futuro «sostenible», sino que además conseguiría las garantías de seguridad que reclama Zelenski. «Es lo mejor que pueden esperar, más que otro paquete de municiones», ha dicho Waltz durante una entrevista para la cadena Fox News.

El estadounidense ha dicho que el presidente ucraniano tiene «que bajar el tono, analizarlo detenidamente y firmar ese acuerdo». Waltz coincide con JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, al calificar de «inaceptable» los últimos comentarios de Zelenski, que dijo que Trump vivía en una «burbuja de desinformación» al compartir los argumentos de Vladímir Putin, presidente de Rusia.

«Hemos presentado a los ucranianos una increíble oportunidad histórica: Estados Unidos puede invertir en su economía, invertir en sus recursos naturales», ha dicho Waltz. Al mismo tiempo, considera que los contribuyentes estadounidenses pueden «recuperar miles de millones de dólares» que han destinado a la guerra.

El asesor de la Casa Blanca ha considerado que la relación entre Washington y Kiev puede resolverse, después de varios días en los que, por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace ahora tres años, el apoyo de Estados Unidos parece estar en entredicho. «Hemos hecho mucho, mucho por la seguridad de Ucrania, y decir que vamos a cambiar la naturaleza de nuestra ayuda en el futuro no creo que deba ofender a nadie», ha dicho Waltz, quien ha destacado el papel de Trump para poner fin a la guerra. «Está haciendo lo que debe como líder», ha insistido.

Waltz ha resaltado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que Trump «está obviamente muy frustrado» con Zelenski por no «sentarse a la mesa» y «aceptar la oportunidad» que Estados Unidos ha ofrecido a Ucrania. El estadounidense, no obstante, no ha respondido a la pregunta sobre si Trump ve a Zelenski como un «dictador», término usó el líder estadounidense este miércoles para referir a su homólogo ucraniano.

Trump ha propuesto a Zelenski que Estados Unidos gestione la explotación en Ucrania de las llamadas tierras raras, necesarias para la industria y la tecnología. El presidente estadounidense considera que este acuerdo es una compensación justa por los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha estado enviando a Ucrania.