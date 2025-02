Putin está dispuesto a hablar con Zelenski pero avisa: no se conforma con que Ucrania no entre en la OTAN

Vladímir Putin se ha mostrado dispuesto a hablar con Volodímir Zelenski «si es necesario» para lograr un acuerdo de paz con Ucrania, aunque el Kremlin ha advertido que no se conformará para ello con que Ucrania no forme parte de la OTAN, tal y como ha trascendido tras las cinco horas de reunión entre EEUU y Rusia celebrada este martes en Arabia Saudí.

Además, la administración de Donald Trump -a la que ha representado el portavoz del secretario de Estado de EE UU, Tammy Bruce- ha acordado con el Kremlin «comenzar a trabajar en una senda para poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible», para lo que nombrarán equipos de alto nivel que también afrontarán la puesta en marcha de un mecanismo sobre las cuestiones de la relación con EE UU que resultan «irritantes» para Putin.

Aun con todo ello, la portavoz estadounidense ha dejado claro que ésta es únicamente una toma de contacto entre ambas administraciones, que no se sentaban cara a cara desde hace 3 años. Por el momento, indican que la posibilidad de que Trump y Putin se encuentren la próxima semana es improbable.

En lo que respecta a las posiciones de EEUU y Rusia, el portavoz de la delegación rusa ha subrayado que aún están «muy lejos», a pesar de que ambas partes tendrán en cuenta «los intereses del otro».

El ingreso de Ucrania en la OTAN es una posibilidad que el Kremlin rechaza de lleno, hasta el punto de que Putin ha marcado ahí una línea roja para llegar a un acuerdo de paz. De adherirse, Rusia tendría una frontera directa con una alianza militar enemiga. Que el país liderado por Zelenski forme parte de la Alianza es «inaceptable» para los rusos. Por esa razón, exige que la OTAN dé marcha atrás y se desdiga de la promesa que hizo a Kiev (y a Georgia) en la cumbre de Bucarest de 2008: «La Alianza debe renegar de las promesas de Bucarest».

En cuanto a la disposición de Putin para hablar con Zelenski, la delegación rusa ha subrayado que «el propio Putin ha dicho en varias ocasiones que, en caso de necesidad, mantendrá negociaciones» con su homólogo ucraniano. Sin embargo, también han señalado que el Kremlin duda de la legitimidad de Zelenski, y han argumentado que fue elegido en 2019 y que su mandato, de cinco años, expiró en mayo de 2024.

Los rusos han añadido que la negativa de que Ucrania entre en la OTAN no se extiende a la ONU, dado que no se opondrían a esta adhesión. Han añadido que desconocen cuáles son los planes de Bruselas para crear un Ejército europeo, pero que los seguirán de cerca.

Aunque la Unión Europea ha pedido estar presente en la próxima ronda de negociaciones -como ha transmitido Ursula von der Leyen al enviado de EEUU para Ucrania, Keith Kellogg, en una reunión este mismo martes- la Federación de Rusia ha dicho estar «en contra de las fuerzas de paz europeas en Ucrania» y que, de intervenir, «esto sería una escalada».

In this decisive moment, I met with @generalkellogg to discuss the prospects for peace in Ukraine.

Peace cannot be a simple ceasefire – we need an agreement that will ensure a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine and security in Europe.

Ukraine can count on Europe.… pic.twitter.com/mTwcsnhbJw

— António Costa (@eucopresident) February 18, 2025