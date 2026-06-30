Miquel Giménez se jubila

El pasado 2 de junio, el colega Miquel Giménez anunció su jubilación para «este julio». Fue como un mazazo para mí. Aunque se lo tenga bien merecido porque lleva currando desde los 14 años.

Un día, hace muchos años, me atreví a decirle algo. Estaba comiendo en un establecimiento Vips de Rambla Cataluña. Esa cadena que impulsó en los años 80 Plácido Arango. Aunque en Barcelona no tuvieron tanta suerte y acabaron cerrando.

Entonces ya era una estrella y yo un simple mindundi, cosa que no he dejado nunca de ser. Presentaba un programa en ComRàdio. La cadena que habían impulsado los socialistas —a través de la Diputación de Barcelona— como contrapeso a Catalunya Ràdio. Pujol encadenaba mayorías absolutas. Era la época de Josep Cuní -que se pasó a la competencia-, Sílvia Cóppulo, Esther Sardans o el ya desaparecido Joan Barril.

La verdad es que ha tenido una vida de aventuras. De joven, pasó por la CNT, la Legión y el PSC. Incluso le recuerdo algún artículo en El Mundo sobre Reagrupament, una escisión de Esquerra impulsada por el ex consejero Joan Carretero. Independencia de criterio, sin duda. Hasta le vi presentar un mitin de Zapatero en el Palau Blaugrana en el 2006. Ni que decir que lo hizo mucho mejor el presentador que el líder del PSOE. Todavía impoluto. No había saltado el caso de las joyas.

Luego, la relación se fue enfriando. Tampoco me extraña. Cuando publicó El PSC. Historia de una traición (2020), lo entrevisté. Debí decirle: «Miquel, cómo te pasas». Porque lo de «traición» suena a delito militar. ¡Pero me quedé corto! Una vez más, acertó.

Durante el procés, fue de los pocos periodistas catalanes que mantuvo el tipo. Es decir, que dijo la verdad. Solo hay dos tipos de periodistas: los que la dicen y los que no. La inmensa mayoría —empezando por los de arriba como Basté y Terribas— se pasaron al proceso con armas y bagajes.

Éramos apenas un puñado. No haré la lista porque siempre te puedes dejar algún nombre. Cabíamos en una mano, dos como mucho. En mi top ten particular estaban arriba de todo él y Albert Soler. Uno que escribía nada menos que desde Gerona. Durante mucho tiempo pensé que era un seudónimo.

Albert es, probablemente, el mejor en periodismo escrito. Sobre todo porque domina algo tan difícil en el papel como la ironía. Generalmente, no se entiende. Además, ha cultivado todos los géneros: el artículo de opinión, la entrevista, el reportaje.

Pero Miquel es el mejor en todo: un todoterreno. Ha hecho radio, prensa, televisión. Incluso fue el primero en hacer humor político en radio: El Jardín de los Bonsáis, con Luis del Olmo. Mucho antes del Polonia de TV3 o Caiga quien caiga, si esto último era humor.

Ahora colabora con La nave del misterio, ese programa de Iker Jiménez que le cae tan mal a Jordi Évole porque le está comiendo el terreno. El problema, Jordi, es que los que hablaban de ovnis han tenido que hablar de corrupción porque el resto no lo hacíais. Es algo que ya vivimos con el procés. Mirar hacia otro lado.

Por eso, cómo lo echaremos en falta. Le he dicho que se ponga a escribir las memorias. Pese a que no lo he visto muy por la labor. También he recomendado a un editor amigo que lo tiente. No en vano es un tipo de periodismo que se acaba. La prensa escrita es como los dinosaurios: están condenados a la extinción. Ha impactado el meteorito, pero todavía no lo saben. O, al menos, no son conscientes de ello.